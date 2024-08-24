https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/istanbulun-3-ilcesinde-rekor-kirildi-nem-orani-yuzde-100-olculdu-1087204503.html

İstanbul'un 3 ilçesinde rekor kırıldı: Nem oranı yüzde 100 ölçüldü

İstanbul'un 3 ilçesinde rekor kırıldı: Nem oranı yüzde 100 ölçüldü

Sputnik Türkiye

İstanbul'da genel hava sıcaklığı 25 santigrat derece arasında ölçülürken, nem oranı bazı ilçelerde yüzde 100 ile rekor seviyelere ulaştı. Büyükşehirde nem... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T09:48+0300

2024-08-24T09:48+0300

2024-08-24T09:48+0300

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İstanbul'da nem oranı yüzde 82 oranında kaydedildi.Genel hava sıcaklığının 25 derece ve hissedilen sıcaklık 27.5 derece ölçüldüğü İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor derecelere ulaştı.Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Kağıthane, Pendik, Sarıyer ve Şişli’de nem oranı yüzde 95 olarak kaydedildi.Avcılar, Bahçelievler ve Bakırköy’de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27.2, nem oranı yüzde 88 olarak ölçüldü.Ataşehir, Çatalca ve Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22.2- 22.4 arasında değişirken, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı. Şişli'de nem oranı yüzde 99'u bulurken, sıcak değeri 24.4 santigrat olarak ölçüldü.Beşiktaş ve Beyoğlu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3 derece ve nem oranı yüzde 98'e ulaştı.Kartal, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy ve Maltepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23.8 ila 25.2 arasında değişirken, nem oranı da yüzde 87 oldu.Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.2, nem oranı ise yüzde 96 olarak kaydedildi.Sultanbeyli ve Sancaktepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22.8, nem oranı ise yüzde 92 olarak ölçüldü. Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 25.2 ve hissedilen sıcaklık 28.1, nem oranı yüzde 90 olarak kaydedildi.Tuzla'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22.8 iken, nem oranı da yüzde 89'u buldu.Adalar ve Bağcılar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24.2, nem oranı yüzde 88 ölçüldü.İstanbul'da genel sıcaklık 25 santigrat derece ölçülürken, genel nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/meteoroloji-ve-valilikten-aciklama-geldi-ankara-ve-cevresindeki-iller-icin-gok-gurultulu-saganak-1087193969.html

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