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İlber Ortaylı da gülerek anlattı: Atatürk'ün tarihe düşen 30 Ağustos esprisi
İlber Ortaylı da gülerek anlattı: Atatürk'ün tarihe düşen 30 Ağustos esprisi
Sputnik Türkiye
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara’da düzenlenen "Hürriyet ve Bağımsızlık Fikrinin Ölümsüz Abidesi 30 Ağustos Zaferi" başlıklı söyleşide Atatürk'ün... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T07:25+0300
2024-08-30T07:25+0300
2024-08-30T08:00+0300
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ilber ortaylı
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30 ağustos zafer bayramı
espri
şaka
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Gençlik Parkı'nda düzenlediği etkinlikte konuşan Ortaylı, zaferin tarihi önemine ve cumhuriyetin Türk halkının kimliğini şekillendiren temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.'Demek ki yanılmışız bir gün'Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz hakkında yaptığı espriyi şöyle anlattı: İlber Ortaylı'ya anlamlı hediyeSöyleşi sonunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Genel Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya bir tablo hediye etti. Ortaylı'nın paylaşımı, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve alkış topladı.
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İlber Ortaylı da gülerek anlattı: Atatürk'ün tarihe düşen 30 Ağustos esprisi
07:25 30.08.2024 (güncellendi: 08:00 30.08.2024)
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara’da düzenlenen "Hürriyet ve Bağımsızlık Fikrinin Ölümsüz Abidesi 30 Ağustos Zaferi" başlıklı söyleşide Atatürk'ün 30 Ağustos Zaferi ile ilgili yaptığı espriyi paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Gençlik Parkı'nda düzenlediği etkinlikte konuşan Ortaylı, zaferin tarihi önemine ve cumhuriyetin Türk halkının kimliğini şekillendiren temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.
'Demek ki yanılmışız bir gün'
Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz hakkında yaptığı espriyi şöyle anlattı:
"Ağustos zaferlerinin sonuncusu 30 Ağustos’tur; 26 Ağustos’tan 30 Ağustos’a kadar olan süreç toplamda dört gündür. Geri kalan süre ise tamamen ricat eden bir orduyu kovalamaktan ibarettir. Gazi Paşa, bu harekât için 14 gün süre istemişti ancak 13 günde tamamlandı. Bunun üzerine Atatürk, 'Demek ki yanılmışız bir gün' diye espri yapmıştır."
İlber Ortaylı'ya anlamlı hediye
Söyleşi sonunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Genel Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya bir tablo hediye etti. Ortaylı'nın paylaşımı, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve alkış topladı.