https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ilber-ortayli-da-gulerek-anlatti-ataturkun-tarihe-dusen-30-agustos-esprisi-1087440287.html

İlber Ortaylı da gülerek anlattı: Atatürk'ün tarihe düşen 30 Ağustos esprisi

İlber Ortaylı da gülerek anlattı: Atatürk'ün tarihe düşen 30 Ağustos esprisi

Sputnik Türkiye

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara’da düzenlenen "Hürriyet ve Bağımsızlık Fikrinin Ölümsüz Abidesi 30 Ağustos Zaferi" başlıklı söyleşide Atatürk'ün... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

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2024-08-30T07:25+0300

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türkiye

ilber ortaylı

atatürk

30 ağustos zafer bayramı

espri

şaka

mustafa kemal atatürk

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Gençlik Parkı'nda düzenlediği etkinlikte konuşan Ortaylı, zaferin tarihi önemine ve cumhuriyetin Türk halkının kimliğini şekillendiren temel unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.'Demek ki yanılmışız bir gün'Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz hakkında yaptığı espriyi şöyle anlattı: İlber Ortaylı'ya anlamlı hediyeSöyleşi sonunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Genel Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya bir tablo hediye etti. Ortaylı'nın paylaşımı, katılımcılardan büyük ilgi gördü ve alkış topladı.

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