https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/fenerbahce-yeni-transferini-duyurdu-bugun-istanbula-geliyor-1087458365.html
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Bugün İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Bugün İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, geçici transferi konusunda Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T15:13+0300
2024-08-30T15:13+0300
2024-08-30T15:19+0300
spor
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transfer
sofyan amrabat
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Fenerbahçe yeni transferini sosyal medya üzerinden duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sofyan Amrabat kimdir?Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996 yılında doğdu. Amrabat nereli?Orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur. Serie A kulübü Fiorentina'dan kiralık olarak Premier Lig kulübü Manchester United'da oynamaktadır.Amrabat, Utrecht altyapı sisteminde yetişmiş bir futbolcudur. A takıma Kasım 2014'te çıktı ve 2017'de Feyenoord ile sözleşme imzalamadan önce toplamda 54 kez forma giydi.Amrabat hangi takımlarda oynadı?Bir yıl sonra Belçika ekibi Club Brugge'e katıldı ve Ağustos 2019'da İtalyan kulübü Hellas Verona'ya kiralandı. Verona onu satın aldı ve hemen Ocak 2020'de Fiorentina'ya sattı.Eylül 2023'te kiralık olarak Manchester United'a katıldı. Hollanda'da doğan Amrabat, hem Hollanda hem de Fas'ın genç milli takımlarında forma giydi.Fas adına ilk milli maçına Mart 2017'de çıktı ve ülkesini iki FIFA Dünya Kupası ve iki Afrika Uluslar Kupası'nda temsil etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/fenerbahce-ferdi-kadioglunu-kapa-bildirdi-1087340464.html
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sofyan amrabat kimdir?, fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen sofyan amrabat kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? amrabat kaç yaşında, sofyan amrabat kimdir, sofyan amrabat hangi takımlarda oynadı
sofyan amrabat kimdir?, fenerbahçe'ye transfer olduğu iddia edilen sofyan amrabat kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? amrabat kaç yaşında, sofyan amrabat kimdir, sofyan amrabat hangi takımlarda oynadı
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Bugün İstanbul'a geliyor
15:13 30.08.2024 (güncellendi: 15:19 30.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Fenerbahçe, geçici transferi konusunda Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Fenerbahçe yeni transferini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü
Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996 yılında doğdu.
Orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur. Serie A kulübü Fiorentina'dan kiralık olarak Premier Lig kulübü Manchester United'da oynamaktadır.
Amrabat, Utrecht altyapı sisteminde yetişmiş bir futbolcudur. A takıma Kasım 2014'te çıktı ve 2017'de Feyenoord ile sözleşme imzalamadan önce toplamda 54 kez forma giydi.
Amrabat hangi takımlarda oynadı?
Bir yıl sonra Belçika ekibi Club Brugge'e katıldı ve Ağustos 2019'da İtalyan kulübü Hellas Verona'ya kiralandı. Verona onu satın aldı ve hemen Ocak 2020'de Fiorentina'ya sattı.
Eylül 2023'te kiralık olarak Manchester United'a katıldı. Hollanda'da doğan Amrabat, hem Hollanda hem de Fas'ın genç milli takımlarında forma giydi.
Fas adına ilk milli maçına Mart 2017'de çıktı ve ülkesini iki FIFA Dünya Kupası ve iki Afrika Uluslar Kupası'nda temsil etti.