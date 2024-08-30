https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/fenerbahce-yeni-transferini-duyurdu-bugun-istanbula-geliyor-1087458365.html

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Bugün İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: Bugün İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, geçici transferi konusunda Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

transfer

sofyan amrabat

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Fenerbahçe yeni transferini sosyal medya üzerinden duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Sofyan Amrabat kimdir?Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996 yılında doğdu. Amrabat nereli?Orta saha pozisyonunda görev yapan Hollanda doğumlu Faslı millî futbolcudur. Serie A kulübü Fiorentina'dan kiralık olarak Premier Lig kulübü Manchester United'da oynamaktadır.Amrabat, Utrecht altyapı sisteminde yetişmiş bir futbolcudur. A takıma Kasım 2014'te çıktı ve 2017'de Feyenoord ile sözleşme imzalamadan önce toplamda 54 kez forma giydi.Amrabat hangi takımlarda oynadı?Bir yıl sonra Belçika ekibi Club Brugge'e katıldı ve Ağustos 2019'da İtalyan kulübü Hellas Verona'ya kiralandı. Verona onu satın aldı ve hemen Ocak 2020'de Fiorentina'ya sattı.Eylül 2023'te kiralık olarak Manchester United'a katıldı. Hollanda'da doğan Amrabat, hem Hollanda hem de Fas'ın genç milli takımlarında forma giydi.Fas adına ilk milli maçına Mart 2017'de çıktı ve ülkesini iki FIFA Dünya Kupası ve iki Afrika Uluslar Kupası'nda temsil etti.

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