https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/fenerbahce-ferdi-kadioglunu-kapa-bildirdi-1087340464.html

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu KAP'a bildirdi

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu KAP'a bildirdi

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la görüşmelere başladı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T20:02+0300

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spor

kamuoyu aydınlatma platformu (kap)

fenerbahçe

ferdi kadıoğlu

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Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/besiktas-hos-geldin-paylasimiyla-duyurdu-felix-uduokhai-resmen-transfer-oldu-1087306808.html

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