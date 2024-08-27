https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/fenerbahce-ferdi-kadioglunu-kapa-bildirdi-1087340464.html
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu KAP'a bildirdi
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu KAP'a bildirdi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la görüşmelere başladı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T20:02+0300
2024-08-27T20:02+0300
2024-08-27T20:06+0300
spor
kamuoyu aydınlatma platformu (kap)
fenerbahçe
ferdi kadıoğlu
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Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/besiktas-hos-geldin-paylasimiyla-duyurdu-felix-uduokhai-resmen-transfer-oldu-1087306808.html
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ferdi kadıoğlu fenerbahçe, ferdi kadıoğlu brighton, ferdi kadıoğlu transfer, ferdi kadıoğlu kap,
ferdi kadıoğlu fenerbahçe, ferdi kadıoğlu brighton, ferdi kadıoğlu transfer, ferdi kadıoğlu kap,
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nu KAP'a bildirdi
20:02 27.08.2024 (güncellendi: 20:06 27.08.2024)
Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'la görüşmelere başladı.
Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolü için İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu'nun transfer görüşmeleri ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama yapıldı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nun önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.