Eurovision Şarkı Yarışması'nın önümüzdeki yıl yapılacağı ülke açıklandı

Eurovision Şarkı Yarışması'nın önümüzdeki yıl yapılacağı ülke açıklandı

Eurovision Şarkı Yarışması'na önümümdeki yıl İsviçre ev sahipliği yapacak. 30.08.2024

Türkiye'nin en son 2012'de Can Bonomo'nun 'Love me Back' şarkısıyla katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2025 yılında mayıs ayında İsviçre Basel'de yapılacağı açıklandı. Yaklaşık 35 milyon İsviçre Frangı tutarında olacak yarışmanın maliyeti Basel kantonu yönetimi tarafından karşılanacak. Tartışmalara konu olmuştuBu yıl yarışmaya İsveç'in Malmö kenti ev sahipliği yapmıştı. Finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein yarışmadan diskalifiye edilmişti. Klein'ın sahne arkasında yaşanan bir olay nedeniyle diskalifiye edildiği duyurulmuştu. Yarışma kapsamında gerçekleştirilen ilk yarı finalinde ise şarkıcı Eric Saade'nin de bileğinde Filistin kefiyesi ile sahneye çıkması tartışma yaratmıştı. Yarışmayı ise Nemo olarak tanınan ve yarışmada İsviçre'yi temsil eden şarkıcı Nemo Mettler kazanmıştı. Türkiye katılmıyorTürkiye ise Eurovision Şarkı Yarışması'na 12 yıldır katılmıyor. 2003 yılında yarışmada Türkiye'nin ilk ve tek birinciliğini Sertap Erener kazanmıştı. En son 2012 yılında, Can Bonomo “Love Me Back” şarkısıyla katıldığı yarışmada Türkiye'yi temsil etmişti.

