BM'den açıklama: İsrail, Filistinlilerin dönüşüne ilk kez izin verdi
© AA / Ali JadallahGazze Şeridi'nde günlük yaşam
© AA / Ali Jadallah
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7 Ekim'den sonraki süreçte alınan tahliye kararlarıyla yerlerinden edilen Filistinliler için ilk kez dönüş izni çıktığı açıklandı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in ilk defa, tahliye kararlarıyla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'deki bazı bölgelere geri dönüşüne izin verdiğini belirtti.
Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna dayanarak, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Genel Sekreter Sözcüsü, "OCHA, Gazze'de İsrailli yetkililerin, yerinden edilmiş kişilerin Deyr el-Belah'taki belirli bölgelere geri dönebileceğini duyurduğunu söylüyor" ifadelerine yer verdi.
Dujarric, "Bu, tahliye edilen bir bölgeye geri dönüşün resmi olarak izin verildiği ilk vaka" dedi.
İsrail'in Filistinli siviller için birçok kez tahliye kararı aldığını vurgulayan Dujarric, bunun Ağustos başından beri BM'nin insani yardım çabalarını ciddi şekilde aksattığını kaydetti.
Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna dayanarak, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Genel Sekreter Sözcüsü, "OCHA, Gazze'de İsrailli yetkililerin, yerinden edilmiş kişilerin Deyr el-Belah'taki belirli bölgelere geri dönebileceğini duyurduğunu söylüyor" ifadelerine yer verdi.
Dujarric, "Bu, tahliye edilen bir bölgeye geri dönüşün resmi olarak izin verildiği ilk vaka" dedi.
İsrail'in Filistinli siviller için birçok kez tahliye kararı aldığını vurgulayan Dujarric, bunun Ağustos başından beri BM'nin insani yardım çabalarını ciddi şekilde aksattığını kaydetti.
'Refah bölgesinde, su sorunu yüzünden cilt hastalıkları arttı'
Dujarric, Gazze'nin Refah bölgesinde yaşayan 1200'den fazla ailenin, İsrail'in kamyon geçişlerine izin vermemesi nedeniyle içme suyuna ulaşamadığı bilgisini de paylaştı.
Sözcü Dujarric, su sıkıntısı sebebiyle özellikle kadın ve çocuklar arasında en çok cilt hastalıklarına rastlandığını, bunun için gerekli tedaviden ise yoksun olduklarını bildirdi.
Dujarric ayrıca, Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları deniz suyu bastığını söyledi.
Sözcü Dujarric, su sıkıntısı sebebiyle özellikle kadın ve çocuklar arasında en çok cilt hastalıklarına rastlandığını, bunun için gerekli tedaviden ise yoksun olduklarını bildirdi.
Dujarric ayrıca, Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları deniz suyu bastığını söyledi.