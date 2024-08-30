https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bmden-aciklama-israil-filistinlilerin-donusune-ilk-kez-izin-verdi-1087443802.html

BM'den açıklama: İsrail, Filistinlilerin dönüşüne ilk kez izin verdi

BM'den açıklama: İsrail, Filistinlilerin dönüşüne ilk kez izin verdi

Sputnik Türkiye

7 Ekim'den sonraki süreçte alınan tahliye kararlarıyla yerlerinden edilen Filistinliler için ilk kez dönüş izni çıktığı açıklandı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T09:38+0300

2024-08-30T09:38+0300

2024-08-30T09:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

filistin

gazze

gazze şeridi

gazze ablukası

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in ilk defa, tahliye kararlarıyla yerlerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'deki bazı bölgelere geri dönüşüne izin verdiğini belirtti.Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna dayanarak, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.Genel Sekreter Sözcüsü, "OCHA, Gazze'de İsrailli yetkililerin, yerinden edilmiş kişilerin Deyr el-Belah'taki belirli bölgelere geri dönebileceğini duyurduğunu söylüyor" ifadelerine yer verdi.Dujarric, "Bu, tahliye edilen bir bölgeye geri dönüşün resmi olarak izin verildiği ilk vaka" dedi.İsrail'in Filistinli siviller için birçok kez tahliye kararı aldığını vurgulayan Dujarric, bunun Ağustos başından beri BM'nin insani yardım çabalarını ciddi şekilde aksattığını kaydetti.'Refah bölgesinde, su sorunu yüzünden cilt hastalıkları arttı'Dujarric, Gazze'nin Refah bölgesinde yaşayan 1200'den fazla ailenin, İsrail'in kamyon geçişlerine izin vermemesi nedeniyle içme suyuna ulaşamadığı bilgisini de paylaştı.Sözcü Dujarric, su sıkıntısı sebebiyle özellikle kadın ve çocuklar arasında en çok cilt hastalıklarına rastlandığını, bunun için gerekli tedaviden ise yoksun olduklarını bildirdi.Dujarric ayrıca, Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları deniz suyu bastığını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusyanin-dort-bolgesinde-18-ukrayna-ihasi-engellendi-1087441752.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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