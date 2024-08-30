https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/diyarbakirdaki-avukatlik-yeminini-turkce-disinda-bir-dille-okumaya-calisan-stajerle-ilgili-aciklama-1087437648.html

Diyarbakır'da avukatlık yeminini Türkçe dışında bir dille okumaya çalışan stajyerle ilgili açıklama

Diyarbakır'da avukatlık yeminini Türkçe dışında bir dille okumaya çalışan stajyerle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, avukatlık yeminini Türkçe dışında başka bir dille okumaya çalışmasıyla ilgili Ankara 2 No'lu Barosu... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T01:27+0300

2024-08-30T01:27+0300

2024-08-30T02:01+0300

baro

avukatlık kanunu

avukat

diyarbakır

türkiye

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Ankara 2 No'lu Barosu, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Ağustos 2024'te Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, yemin töreni sırasında Anayasa ve Avukatlık Kanunu'na aykırı davranarak Türkçe dışında başka bir dilde yemin etme girişiminde bulunmasının barolarında ve Türk kamuoyunda rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.Anayasa'da resmi dilin, Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde ise yemin şeklinin tarif edildiği aktarıldı ve şu açıklama yapıldı: Açıklamada baroların kamu niteliğinde olmaları gereği Anayasa'ya ve kanunlara aykırı olamayacağı vurgulandı. Ankara 2 No'lu Barosu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün her daim savunucusu olduklarını belirtti.

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baro, avukatlık kanunu, avukat, diyarbakır