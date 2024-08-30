https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/diyarbakirdaki-avukatlik-yeminini-turkce-disinda-bir-dille-okumaya-calisan-stajerle-ilgili-aciklama-1087437648.html
Diyarbakır'da avukatlık yeminini Türkçe dışında bir dille okumaya çalışan stajyerle ilgili açıklama
Diyarbakır'da avukatlık yeminini Türkçe dışında bir dille okumaya çalışan stajyerle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, avukatlık yeminini Türkçe dışında başka bir dille okumaya çalışmasıyla ilgili Ankara 2 No'lu Barosu... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T01:27+0300
2024-08-30T01:27+0300
2024-08-30T02:01+0300
baro
avukatlık kanunu
avukat
diyarbakır
türkiye
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Ankara 2 No'lu Barosu, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Ağustos 2024'te Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, yemin töreni sırasında Anayasa ve Avukatlık Kanunu'na aykırı davranarak Türkçe dışında başka bir dilde yemin etme girişiminde bulunmasının barolarında ve Türk kamuoyunda rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.Anayasa'da resmi dilin, Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde ise yemin şeklinin tarif edildiği aktarıldı ve şu açıklama yapıldı: Açıklamada baroların kamu niteliğinde olmaları gereği Anayasa'ya ve kanunlara aykırı olamayacağı vurgulandı. Ankara 2 No'lu Barosu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün her daim savunucusu olduklarını belirtti.
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baro, avukatlık kanunu, avukat, diyarbakır
baro, avukatlık kanunu, avukat, diyarbakır
Diyarbakır'da avukatlık yeminini Türkçe dışında bir dille okumaya çalışan stajyerle ilgili açıklama
01:27 30.08.2024 (güncellendi: 02:01 30.08.2024)
Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, avukatlık yeminini Türkçe dışında başka bir dille okumaya çalışmasıyla ilgili Ankara 2 No'lu Barosu durumun hukukla ve meslek ilkeleriyle bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Ankara 2 No'lu Barosu, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Ağustos 2024'te Diyarbakır Barosu'nda stajını tamamlayan bir kişinin, yemin töreni sırasında Anayasa ve Avukatlık Kanunu'na aykırı davranarak Türkçe dışında başka bir dilde yemin etme girişiminde bulunmasının barolarında ve Türk kamuoyunda rahatsızlık uyandırdığı belirtildi.
Anayasa'da resmi dilin, Avukatlık Kanunu'nun 9. maddesinde ise yemin şeklinin tarif edildiği aktarıldı ve şu açıklama yapıldı:
"İlgili kişinin, kanunda belirtilen yemin metnini Türkçe okuması gerekirken, kanunda tarif edilen şekil şartlarına uymayıp başka dilde yemin etmeye teşebbüs ederek kanunu ihlal etmesi, hukukumuzla ve meslek ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu teşebbüs, baromuz açısından kesinlikle kabul edilmemekte ve endişe verici bir durum olarak değerlendirilmektedir."
Açıklamada baroların kamu niteliğinde olmaları gereği Anayasa'ya ve kanunlara aykırı olamayacağı vurgulandı.
Ankara 2 No'lu Barosu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün her daim savunucusu olduklarını belirtti.