https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/merkez-bankasi-parasal-aktarim-mekanizmasini-desteklemek-amaciyla-zorunlu-karsilik-uygulamasinda-1087435477.html

Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti

Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T23:04+0300

2024-08-29T23:04+0300

2024-08-30T00:16+0300

merkez bankası

son dakika

ekonomi

değişiklik

kur korumalı mevduat (kkm)

mevduat

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TCMB'den makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklerde bulundu.Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0.8 puana yükseltilirken, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi.Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM') TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef hesaplamasına tüzel kişi KKM dahil edilirken, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da 5 puan artırıldı.

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