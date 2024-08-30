Destekte sınır yok: 2 gün süren yangın söndürme çalışmalarında görevli 2 bin kişiye gözleme yapan kadınlar

"Yangının söndürülmesi için sosyal medyadan birlik ve beraberlik çağrısında bulunmuştuk. Kadınlarımız da kendi aralarında organize olarak 4 noktada katmer, gözleme ve yöresel hamur işleri yaptılar. Kendi aralarında ayran da almışlar. Yiyecekler bölgeye, buradan yangına giden jandarma, polis, itfaiye ve orman ekibiyle ulaştırılmış. Çok güzel bir birlik ve beraberlik örneği oldu. Tıpkı bir Kurtuluş Savaşı gibi hareket edildi. Nene Hatunlarımız onlar bizim. Bizlere yangına müdahalede yalnız olmadığımızı hissettirdiler."