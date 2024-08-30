https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/destekte-sinir-yok-2-gun-suren-yangin-sondurme-calismalarinda-gorevli-2-bin-kisiye-gozleme-yapan-1087439183.html
Destekte sınır yok: 2 gün süren yangın söndürme çalışmalarında görevli 2 bin kişiye gözleme yapan kadınlar
Destekte sınır yok: 2 gün süren yangın söndürme çalışmalarında görevli 2 bin kişiye gözleme yapan kadınlar
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'da söndürülmesi iki gün süren yangında bölge halkı kadınları, söndürme çalışmalarında görevli yaklaşık 2 bin kişiye ikramda bulundu. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T04:41+0300
2024-08-30T04:41+0300
2024-08-30T04:41+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
ikram
kadınlar
destek
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinin Kırka beldesinde 20 Ağustos'ta çıkan ve iki günlük mücadeleyle söndürülen yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak isteyen kadınlar, kendi aralarında ve sosyal medya aracılığıyla organize oldu.Organize olan kadınlar, dört noktada yaktıkları ocaklarda pişirdikleri katmer ve gözlemeleri, aldıkları ayranlarla birlikte bölgeye ulaştırdı. Yaptıkları katmer ve gözlemeler, iki günlük çalışmayla söndürülen orman yangınında görevli yaklaşık 2 bin kişiye ikram edildi.Kırka Belde Belediye Başkanı Hakan Şahin yaptığı açıklamada, orman yangınında 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktarırken, yangın söndürme çalışmalarını şöyle aktardı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/lastik-fabrikasinda-yangin-130-kisi-icin-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1087415297.html
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yangın, yangın söndürme, ikram, kadınlar, destek
yangın, yangın söndürme, ikram, kadınlar, destek
Destekte sınır yok: 2 gün süren yangın söndürme çalışmalarında görevli 2 bin kişiye gözleme yapan kadınlar
Afyonkarahisar'da söndürülmesi iki gün süren yangında bölge halkı kadınları, söndürme çalışmalarında görevli yaklaşık 2 bin kişiye ikramda bulundu.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinin Kırka beldesinde 20 Ağustos'ta çıkan ve iki günlük mücadeleyle söndürülen yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak isteyen kadınlar, kendi aralarında ve sosyal medya aracılığıyla organize oldu.
Organize olan kadınlar, dört noktada yaktıkları ocaklarda pişirdikleri katmer ve gözlemeleri, aldıkları ayranlarla birlikte bölgeye ulaştırdı. Yaptıkları katmer ve gözlemeler, iki günlük çalışmayla söndürülen orman yangınında görevli yaklaşık 2 bin kişiye ikram edildi.
Kırka Belde Belediye Başkanı Hakan Şahin yaptığı açıklamada, orman yangınında 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü aktarırken, yangın söndürme çalışmalarını şöyle aktardı:
"Yangının söndürülmesi için sosyal medyadan birlik ve beraberlik çağrısında bulunmuştuk. Kadınlarımız da kendi aralarında organize olarak 4 noktada katmer, gözleme ve yöresel hamur işleri yaptılar. Kendi aralarında ayran da almışlar. Yiyecekler bölgeye, buradan yangına giden jandarma, polis, itfaiye ve orman ekibiyle ulaştırılmış. Çok güzel bir birlik ve beraberlik örneği oldu. Tıpkı bir Kurtuluş Savaşı gibi hareket edildi. Nene Hatunlarımız onlar bizim. Bizlere yangına müdahalede yalnız olmadığımızı hissettirdiler."