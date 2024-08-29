https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/lastik-fabrikasinda-yangin-130-kisi-icin-arama-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1087415297.html

Lastik fabrikasında yangın: 130 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Lastik fabrikasında yangın: 130 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sputnik Türkiye

Bangladeş'te bir lastik fabrikasında yaşanan yangın sonrası kısmen çöken binada 130'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T13:41+0300

2024-08-29T13:41+0300

2024-08-29T13:42+0300

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Pazar günü Bangladeş'in Narayanganj bölgesinde bir lastik fabrikasında çıkan yangında, binanın çökmesiyle enkaz altında kaldıkları düşünülen 130'dan fazla kişi için arama çalışmaları devam ediyor.Lastik fabrikasında çıkan yangın Bangladeş İtfaiye Birimi tarafından bir gün içinde kontrol altına alınmış, bina kısmen çökmüştü. Yangının, binanın içinde bulanan kimyasallar nedeniyle uzun sürdüğü ve arama çalışmalarının altı katlı binanın kısmen çökmesi üzerine zorlaştığı bildirildi.25 tondan fazla kükürt depolanan binada, 'yangın söndürme çalışmalarının uzun sürmesine ve kurtarma operasyonun gerçekleştirilemediğini' söyleyen yetkililer, sekiz üyeli bir araştırma komitesinin kurulduğunu bildirdi.Yangına ilişkin açılan soruşturma devam etmekte ve fabrikanın 'kundaklanma iddiası' araştırılıyor.

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