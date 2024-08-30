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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Filistin'i nasıl görmezden gelebiliriz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Filistin'i nasıl görmezden gelebiliriz?
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin topraklarına gözlerimizi nasıl kaparız? İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir?" diye sordu. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T17:17+0300
2024-08-30T17:17+0300
2024-08-30T17:32+0300
politika
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son dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, son dakika, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, son dakika, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Filistin'i nasıl görmezden gelebiliriz?
17:17 30.08.2024 (güncellendi: 17:32 30.08.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin topraklarına gözlerimizi nasıl kaparız? İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.
Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum
Suriye'den Kuzey Irak'a, Libya'dan Somali'ye kadar silahlı kuvvetlerimiz sorumluluk aldığı her yerde görevini alnının akıyla görevini yerine getiriyor.
Filistin konusuna gözümüzü nasıl kapatabiliriz?
İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir?
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