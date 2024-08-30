https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/cumhurbaskani-erdogan-gazi-mustafa-kemal-ve-silah-arkadaslarini-minnetle-aniyorum-1087466259.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Filistin'i nasıl görmezden gelebiliriz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Filistin'i nasıl görmezden gelebiliriz?

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin topraklarına gözlerimizi nasıl kaparız? İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir?" diye sordu. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T17:17+0300

2024-08-30T17:17+0300

2024-08-30T17:32+0300

politika

recep tayyip erdoğan

son dakika

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/chp-gaziantep-milletvekilinden-haniye-posteri-tepkisi-turk-bayragi-ve-ataturk-posteri-yoktu-1087460330.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, son dakika, cumhurbaşkanı