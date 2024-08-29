https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/corumda-sasirtan-olay-maymun-sokak-ortasinda-genc-kiza-saldirdi--1087413542.html
Çorum’da maymun saldırısı: Evden kaçıp genç kızı ısırdı, her yerde aranıyor
Çorum’da maymun saldırısı: Evden kaçıp genç kızı ısırdı, her yerde aranıyor
Sputnik Türkiye
Çorum'da bir evden kaçan maymun, işe giden genç kıza saldırdı. Kaçan maymun aranıyor. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:53+0300
2024-08-29T12:53+0300
2024-08-29T14:13+0300
türkiye
çorum
maymun
maymun saldırdı
yaralama
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Çorum'da bu sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Buharaevler Mahallesi'nde sabah işe gitmek için sokağa çıkan 19 yaşındaki Buse E.S.'ye, 'bir evden kaçan maymun' saldırdı. Genç kız büyük korku yaşarken, ihbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.Kaçan maymun aranıyorBölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/turk-veteriner-hekimleri-birliginden-uyari-turkiyede-kuduz-vakalari-gercekten-artiyor-mu-1084846589.html
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çorum, maymun, maymun saldırdı, yaralama
çorum, maymun, maymun saldırdı, yaralama
Çorum’da maymun saldırısı: Evden kaçıp genç kızı ısırdı, her yerde aranıyor
12:53 29.08.2024 (güncellendi: 14:13 29.08.2024)
Çorum'da bir evden kaçan maymun, işe giden genç kıza saldırdı. Kaçan maymun aranıyor.
Çorum'da bu sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Buharaevler Mahallesi'nde sabah işe gitmek için sokağa çıkan 19 yaşındaki Buse E.S.'ye, 'bir evden kaçan maymun' saldırdı.
Genç kız büyük korku yaşarken, ihbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.