https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/corumda-sasirtan-olay-maymun-sokak-ortasinda-genc-kiza-saldirdi--1087413542.html

Çorum’da maymun saldırısı: Evden kaçıp genç kızı ısırdı, her yerde aranıyor

Çorum’da maymun saldırısı: Evden kaçıp genç kızı ısırdı, her yerde aranıyor

Sputnik Türkiye

Çorum'da bir evden kaçan maymun, işe giden genç kıza saldırdı. Kaçan maymun aranıyor. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T12:53+0300

2024-08-29T12:53+0300

2024-08-29T14:13+0300

türkiye

çorum

maymun

maymun saldırdı

yaralama

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Çorum'da bu sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Buharaevler Mahallesi'nde sabah işe gitmek için sokağa çıkan 19 yaşındaki Buse E.S.'ye, 'bir evden kaçan maymun' saldırdı. Genç kız büyük korku yaşarken, ihbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.Kaçan maymun aranıyorBölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240614/turk-veteriner-hekimleri-birliginden-uyari-turkiyede-kuduz-vakalari-gercekten-artiyor-mu-1084846589.html

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çorum, maymun, maymun saldırdı, yaralama