https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/chp-lideri-ozgur-ozel-suaviyi-dinledi-bundan-sonra-pabuc-pahali-biz-buradayiz-1087437397.html

CHP lideri Özgür Özel, Suavi'yi dinledi: 'Bundan sonra pabuç pahalı, biz buradayız'

CHP lideri Özgür Özel, Suavi'yi dinledi: 'Bundan sonra pabuç pahalı, biz buradayız'

Sputnik Türkiye

Aydın'da konser vere şarkıcı Suavi'yi dinlemeye giden CHP Genel Başkanı Özel, "Bundan sonra herhangi bir fikir insanına, sanatçıya, yediğinden içtiğinden... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T00:49+0300

2024-08-30T00:49+0300

2024-08-30T01:51+0300

politika

özgür özel

suavi

şarkıcı

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Çine Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında Cumhuriyet Parkı'nda organize edilen Suavi konserine eşi Didem Özel ile katılan CHP lideri Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Suavi'ye destek amacıyla ilçeye geldiklerini, kendisinin yanında olduklarını söyledi.Özel, Suavi'nin Aydın'ın Çine ilçesindeki konserinin iptal edilmesi için belediyeye baskı yapıldığını belirterek, "Bundan sonra herhangi bir fikir insanına, sanatçıya, yediğinden içtiğinden, giyiminden kuşamından, dinlediği müzikten ilişecek birisi varsa bundan sonra pabuç pahalı. Biz buradayız" dedi.Özel, "Çine Belediyesi, ilçesindeki benzer odakların, birtakım tepki ve tehditleriyle konseri iptal etme niyetine girmiş. İlk iş belediye başkanına ulaştık. Süreci durdurduk. Ardından dedik ki Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gerekli inisiyatifleri alarak bu konser o meydanda yapılacak. Suavi, o meydana gelecek, Çine'de o konseri verecek. O konseri de biz hep birlikte izleyeceğiz" şeklinde konuştu.Sanatla ve sanatçıyla birlikte olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

özgür özel, suavi, şarkıcı