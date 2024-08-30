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CHP lideri Özgür Özel, Suavi'yi dinledi: 'Bundan sonra pabuç pahalı, biz buradayız'
CHP lideri Özgür Özel, Suavi'yi dinledi: 'Bundan sonra pabuç pahalı, biz buradayız'
Sputnik Türkiye
Aydın'da konser vere şarkıcı Suavi'yi dinlemeye giden CHP Genel Başkanı Özel, "Bundan sonra herhangi bir fikir insanına, sanatçıya, yediğinden içtiğinden... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T00:49+0300
2024-08-30T00:49+0300
2024-08-30T01:51+0300
politika
özgür özel
suavi
şarkıcı
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Çine Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında Cumhuriyet Parkı'nda organize edilen Suavi konserine eşi Didem Özel ile katılan CHP lideri Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Suavi'ye destek amacıyla ilçeye geldiklerini, kendisinin yanında olduklarını söyledi.Özel, Suavi'nin Aydın'ın Çine ilçesindeki konserinin iptal edilmesi için belediyeye baskı yapıldığını belirterek, "Bundan sonra herhangi bir fikir insanına, sanatçıya, yediğinden içtiğinden, giyiminden kuşamından, dinlediği müzikten ilişecek birisi varsa bundan sonra pabuç pahalı. Biz buradayız" dedi.Özel, "Çine Belediyesi, ilçesindeki benzer odakların, birtakım tepki ve tehditleriyle konseri iptal etme niyetine girmiş. İlk iş belediye başkanına ulaştık. Süreci durdurduk. Ardından dedik ki Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gerekli inisiyatifleri alarak bu konser o meydanda yapılacak. Suavi, o meydana gelecek, Çine'de o konseri verecek. O konseri de biz hep birlikte izleyeceğiz" şeklinde konuştu.Sanatla ve sanatçıyla birlikte olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:
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özgür özel, suavi, şarkıcı
CHP lideri Özgür Özel, Suavi'yi dinledi: 'Bundan sonra pabuç pahalı, biz buradayız'
00:49 30.08.2024 (güncellendi: 01:51 30.08.2024)
Aydın'da konser vere şarkıcı Suavi'yi dinlemeye giden CHP Genel Başkanı Özel, "Bundan sonra herhangi bir fikir insanına, sanatçıya, yediğinden içtiğinden, giyiminden kuşamından, dinlediği müzikten ilişecek birisi varsa bundan sonra pabuç pahalı. Biz buradayız" açıklamasında bulundu.
Çine Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında Cumhuriyet Parkı'nda organize edilen Suavi konserine eşi Didem Özel ile katılan CHP lideri Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, Suavi'ye destek amacıyla ilçeye geldiklerini, kendisinin yanında olduklarını söyledi.
Özel, Suavi'nin Aydın'ın Çine ilçesindeki konserinin iptal edilmesi için belediyeye baskı yapıldığını belirterek, "Bundan sonra herhangi bir fikir insanına, sanatçıya, yediğinden içtiğinden, giyiminden kuşamından, dinlediği müzikten ilişecek birisi varsa bundan sonra pabuç pahalı. Biz buradayız" dedi.
Özel, "Çine Belediyesi, ilçesindeki benzer odakların, birtakım tepki ve tehditleriyle konseri iptal etme niyetine girmiş. İlk iş belediye başkanına ulaştık. Süreci durdurduk. Ardından dedik ki Büyükşehir Belediye Başkanı'mız gerekli inisiyatifleri alarak bu konser o meydanda yapılacak. Suavi, o meydana gelecek, Çine'de o konseri verecek. O konseri de biz hep birlikte izleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Sanatla ve sanatçıyla birlikte olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:
"Demokrat olmanın gereği her türlü fikre açık olmak ve sanatçının siyasi görüşleriyle değil eseriyle, sanatıyla ve onun topluma yaptığı katkıyla meşgul olmaktır. Son sözüm şudur; bir kültür ve sanat festivali etkinliğiyse, kim isterse istesin, MHP'nin, AK Parti'nin, ülkü ocaklarının yeter ki şiddet çağırmasınlar. Şiir okusunlar, kimden okurlarsa okusunlar. Türkü söylesinler, kimle söylemek isterlerse söylesinler. Şarkı söylesinler, kimi davet ederlerse etsinler. CHP belediyeleri gerekli ev sahipliğini gösterecektir, nokta."