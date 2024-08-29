'Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz' sözlerine Diyanet'ten açıklama

"Diyanet TV'nin 'Esma'dan İnsana' isimli programında, 23. bölüme konuk olan Martı ile Allah'ın 'eş-Şekür' ismi açıklanmış, insanın şükür ahlakına sahip olması, her hal ve şartta elindeki nimetlerin kıymetini bilmesi, nankörlük ve kıskançlık etmemesi konuları işlenmiştir.

Program boyunca bir defa bile 'zengin' ve 'fakir' kelimeleri kullanılmamış, herhangi bir toplumsal ayrım gözetilmeksizin hamd, şükür ve teşekkürün her insana yakışan İslami bir erdem olduğu izah edilmiştir. Programın mesajına tamamen aykırı ve toplumsal ayrımcılığı körükler bir tarzda yapılan yalan haberler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."