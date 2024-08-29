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'Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz' sözlerine Diyanet'ten açıklama
'Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz' sözlerine Diyanet'ten açıklama
Sputnik Türkiye
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Martı'nın Diyanet TV'de katıldığı bir programda kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T21:44+0300
2024-08-29T21:44+0300
diyanet işleri başkanlığı
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fakir
zengin
diyanet işleri bakanlığı
huriye martı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Martı'nın Diyanet TV'de katıldığı bir programda Allah'ın 'eş-Şekür' ismini açıklarken kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını açıkladı.Bazı görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Martı'nın, "Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz" şeklinde bir beyanda bulunduğuna dair haberler ve paylaşımların yer aldığı, bu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/diyanet-isleri-baskanligi-acikladi-feto-kaynaklarina-atifta-bulunuldugu-iddialarina-sorusturma-1087397414.html
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diyanet işleri başkanlığı, fakir, zengin, diyanet işleri bakanlığı, huriye martı, diyanet tv
diyanet işleri başkanlığı, fakir, zengin, diyanet işleri bakanlığı, huriye martı, diyanet tv

'Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz' sözlerine Diyanet'ten açıklama

21:44 29.08.2024
© AADiyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Martı'nın Diyanet TV'de katıldığı bir programda kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını belirtti. "Program boyunca bir defa bile 'zengin' ve 'fakir' kelimeleri kullanılmamıştır" denilen açıklamada yalan haberler hakkında gerekli hukuki sürecin başlatıldığını bildirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Yardımcısı Martı'nın Diyanet TV'de katıldığı bir programda Allah'ın 'eş-Şekür' ismini açıklarken kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını açıkladı.
Bazı görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya mecralarında, Martı'nın, "Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz" şeklinde bir beyanda bulunduğuna dair haberler ve paylaşımların yer aldığı, bu iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diyanet TV'nin 'Esma'dan İnsana' isimli programında, 23. bölüme konuk olan Martı ile Allah'ın 'eş-Şekür' ismi açıklanmış, insanın şükür ahlakına sahip olması, her hal ve şartta elindeki nimetlerin kıymetini bilmesi, nankörlük ve kıskançlık etmemesi konuları işlenmiştir.

Program boyunca bir defa bile 'zengin' ve 'fakir' kelimeleri kullanılmamış, herhangi bir toplumsal ayrım gözetilmeksizin hamd, şükür ve teşekkürün her insana yakışan İslami bir erdem olduğu izah edilmiştir. Programın mesajına tamamen aykırı ve toplumsal ayrımcılığı körükler bir tarzda yapılan yalan haberler hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
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