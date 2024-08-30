https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/chp-genel-baskani-ozgur-ozelden-protokol-tepkisi-1087459103.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'protokol' tepkisi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'protokol' tepkisi
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Kütahya'da düzenlenen resmi törende kendisine protokol konuşmalarında yer verilmemesini eleştirdi 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T15:25+0300
2024-08-30T15:25+0300
2024-08-30T15:25+0300
türkiye
chp
özgür özel
dumlupınar
30 ağustos zafer bayramı
protokol krizi
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Kütahya Dumlupınar'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi törende kendisine protokol konuşmalarında yer verilmemesini eleştirdi. Devletle millet çatışırsa millet kazanırÖzel, ana muhalefet partisi liderinin protokolde üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/chp-lideri-ozgur-ozel-suaviyi-dinledi-bundan-sonra-pabuc-pahali-biz-buradayiz-1087437397.html
türkiye
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chp, özgür özel, dumlupınar, 30 ağustos zafer bayramı, protokol krizi
chp, özgür özel, dumlupınar, 30 ağustos zafer bayramı, protokol krizi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'protokol' tepkisi
CHP Genel Başkanı Özel, Kütahya'da düzenlenen resmi törende kendisine protokol konuşmalarında yer verilmemesini eleştirdi
Kütahya Dumlupınar'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi törende kendisine protokol konuşmalarında yer verilmemesini eleştirdi.
Devletle millet çatışırsa millet kazanır
Özel, ana muhalefet partisi liderinin protokolde üçüncü sırada yer aldığını ifade ederek şunları söyledi:
"Bu koltukta Adalet ve Kalkınma Partili oturuyordu. Onu kaldırdı bir CHP'liyi Zekeriya Yılmaz'ı oturttu. Siz bugün Dumlupınar'daki resmi törenlerde Zekeriya Yılmaz'a da konuşma hakkı vermiyorsunuz. Milletin dediğine karşı devlet bir şey diyorsa millet sabreder sadece. Eğer devletle milleti yarıştırırsanız millet kazanır. Devletle millet çatışırsa millet kazanır. Ama günü gelince buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. O gün de tekrarlarım partinin genel başkanı olarak. CHP'li belediye başkanları, CHP'li bakanlar olacak. CHP'li Cumhurbaşkanı gelecek burada konuşacak. O gün başka bir partinin genel başkanı geliyorsa o da konuşacak. Biz devleti böyle yöneteceğiz."