CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'protokol' tepkisi

"Bu koltukta Adalet ve Kalkınma Partili oturuyordu. Onu kaldırdı bir CHP'liyi Zekeriya Yılmaz'ı oturttu. Siz bugün Dumlupınar'daki resmi törenlerde Zekeriya Yılmaz'a da konuşma hakkı vermiyorsunuz. Milletin dediğine karşı devlet bir şey diyorsa millet sabreder sadece. Eğer devletle milleti yarıştırırsanız millet kazanır. Devletle millet çatışırsa millet kazanır. Ama günü gelince buradan partinin genel başkanı olarak söylüyorum. O gün de tekrarlarım partinin genel başkanı olarak. CHP'li belediye başkanları, CHP'li bakanlar olacak. CHP'li Cumhurbaşkanı gelecek burada konuşacak. O gün başka bir partinin genel başkanı geliyorsa o da konuşacak. Biz devleti böyle yöneteceğiz."