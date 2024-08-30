https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ceza-ve-tevkifevlerinden-dilruba-kayseriliogluna-iliskin-aciklama-haber-verilmesi-yonunde-bir-1087460792.html

Ceza ve Tevkifevleri'nden Dilruba Kayserilioğlu'na ilişkin açıklama: 'Haber verilmesi yönünde bir isteği olmadı'

Ceza ve Tevkifevleri'nden Dilruba Kayserilioğlu'na ilişkin açıklama: 'Haber verilmesi yönünde bir isteği olmadı'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına yanıt vererek Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi ve... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T16:12+0300

2024-08-30T16:12+0300

2024-08-30T16:12+0300

türkiye

dilruba kayserilioğlu

serbest

serbest bırakma

ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tutuklu Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesine haber verilmeden gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.CTE'den yapılan açıklamada, “Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.CTE, tutuklu Kayserilioğlu'nun tahliye müzekkeresinin 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğünü ve bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığını bildirdi. Kayserilioğlu'nun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği bilgisine de yer verildi.Kayserilioğlu'nun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı belirtilirken, resmi uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar paranın kendisine eksiksiz olarak teslim edildiği aktarıldı.Tutuklu Kayserilioğlu'nun tahliye işlemleri sürerken kurum personeline, ailesi ve avukatına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmadığı belirtilirken tutukluya jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.CTE ayrıca tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürlerin eksiksiz olarak uygulandığını ihmal ya da eksiklik söz konusu olmadığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/verdigi-sokak-roportaji-sonrasinda-tutuklanan-dilruba-kayserilioglu-tahliye-edildi-1087443477.html

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