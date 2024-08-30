https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ceza-ve-tevkifevlerinden-dilruba-kayseriliogluna-iliskin-aciklama-haber-verilmesi-yonunde-bir-1087460792.html
Ceza ve Tevkifevleri'nden Dilruba Kayserilioğlu'na ilişkin açıklama: 'Haber verilmesi yönünde bir isteği olmadı'
Ceza ve Tevkifevleri'nden Dilruba Kayserilioğlu'na ilişkin açıklama: 'Haber verilmesi yönünde bir isteği olmadı'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına yanıt vererek Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi ve... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T16:12+0300
2024-08-30T16:12+0300
2024-08-30T16:12+0300
türkiye
dilruba kayserilioğlu
serbest
serbest bırakma
ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087444237_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_d594eab859ac2345a4c3fc6086d35095.png
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tutuklu Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesine haber verilmeden gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.CTE'den yapılan açıklamada, “Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.CTE, tutuklu Kayserilioğlu'nun tahliye müzekkeresinin 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğünü ve bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığını bildirdi. Kayserilioğlu'nun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği bilgisine de yer verildi.Kayserilioğlu'nun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı belirtilirken, resmi uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar paranın kendisine eksiksiz olarak teslim edildiği aktarıldı.Tutuklu Kayserilioğlu'nun tahliye işlemleri sürerken kurum personeline, ailesi ve avukatına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmadığı belirtilirken tutukluya jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.CTE ayrıca tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürlerin eksiksiz olarak uygulandığını ihmal ya da eksiklik söz konusu olmadığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/verdigi-sokak-roportaji-sonrasinda-tutuklanan-dilruba-kayserilioglu-tahliye-edildi-1087443477.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087444237_97:0:670:430_1920x0_80_0_0_365234255d1dbd997d390a2d2b16ff08.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dilruba kayserilioğlu, serbest, serbest bırakma, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
dilruba kayserilioğlu, serbest, serbest bırakma, ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü
Ceza ve Tevkifevleri'nden Dilruba Kayserilioğlu'na ilişkin açıklama: 'Haber verilmesi yönünde bir isteği olmadı'
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına yanıt vererek Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi ve avukatına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmadığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tutuklu Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesine haber verilmeden gece saatlerinde tahliye edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
CTE'den yapılan açıklamada, “Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliye sürecinde ailesine haber verilmediği ve gece yarısı ceza infaz kurumundan çıkarıldığına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.
CTE, tutuklu Kayserilioğlu'nun tahliye müzekkeresinin 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğünü ve bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandığını bildirdi. Kayserilioğlu'nun saat 20.00 sıralarında tahliye edildiği bilgisine de yer verildi.
Kayserilioğlu'nun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı belirtilirken, resmi uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar paranın kendisine eksiksiz olarak teslim edildiği aktarıldı.
Tutuklu Kayserilioğlu'nun tahliye işlemleri sürerken kurum personeline, ailesi ve avukatına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmadığı belirtilirken tutukluya jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı.
CTE ayrıca tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürlerin eksiksiz olarak uygulandığını ihmal ya da eksiklik söz konusu olmadığını ifade etti.