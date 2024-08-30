https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/botas-duyurdu-eylul-ayi-dogal-gaz-satis-fiyatlari-aciklandi-1087472045.html
BOTAŞ duyurdu: Eylül ayı doğal gaz satış fiyatları açıklandı
BOTAŞ duyurdu: Eylül ayı doğal gaz satış fiyatları açıklandı
Sputnik Türkiye
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) eylül ayı doğalgaz satış ücretlerini açıkladı. Şirket internet sitesinden yaptığı açıklamada eylül ayı içerinde... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T19:39+0300
2024-08-30T19:39+0300
2024-08-30T19:39+0300
türkiye
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doğalgaz
doğalgaz boru hattı
türk akımı doğalgaz boru hattı
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BOTAŞ, eylül ayı doğalgaz satış ücretlerinde değişikliğe gitmediğini internet sitesinden açıkladı.BOTAŞ'ın tarife tablosuna göre, doğal gazda eylül ayından itibaren geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Eylül ayı için BOTAŞ tarafından belirlenen doğal gaz fiyatlarına dair bir fiyat listesi:Konut Tüketicileri: 5.631 TLEkmek Üreticileri: 8.549 TLElektrik Üretim Amaçlı: 12.000 TLBOTAŞ'tan yapılan duyuruda:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/antalyada-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediliyor-1087464784.html
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botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, zam, indirim
botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz, doğalgaz boru hattı, türk akımı doğalgaz boru hattı, zam, indirim
BOTAŞ duyurdu: Eylül ayı doğal gaz satış fiyatları açıklandı
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) eylül ayı doğalgaz satış ücretlerini açıkladı. Şirket internet sitesinden yaptığı açıklamada eylül ayı içerinde mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyurdu.
BOTAŞ, eylül ayı doğalgaz satış ücretlerinde değişikliğe gitmediğini internet sitesinden açıkladı.
BOTAŞ'ın tarife tablosuna göre, doğal gazda eylül ayından itibaren geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Eylül ayı için BOTAŞ tarafından belirlenen doğal gaz fiyatlarına dair bir fiyat listesi:
Konut Tüketicileri: 5.631 TL
Ekmek Üreticileri: 8.549 TL
Elektrik Üretim Amaçlı: 12.000 TL
BOTAŞ'tan yapılan duyuruda:
"Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Eylül 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."