https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/beynin-burnu-gormezden-geldigi-ortaya-cikti-hangi-gizli-saglik-sorunlarini-isaret-ediyor-1087455697.html
Beynin burnu 'görmezden geldiği' ortaya çıktı: Hangi gizli sağlık sorunlarını işaret ediyor?
Beynin burnu 'görmezden geldiği' ortaya çıktı: Hangi gizli sağlık sorunlarını işaret ediyor?
Sputnik Türkiye
Burnunuz, sadece beyninizin seçici dikkati sayesinde görmezden gelinen bir organ değil, aynı zamanda birçok sağlık durumunun habercisi olabilir. Cildinizde... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T14:35+0300
2024-08-30T14:35+0300
2024-08-30T14:35+0300
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Farkında olmadan yapılan ve 'seçici dikkat' olarak bilinen bir özellik sayesinde beyinin burnu görmezden geldiği ortaya çıktı. Gözlere oldukça yakın olan burun, aslında görüşü engelleyebilecek bir organ olmasına rağmen, sinir sistemi bunu ustalıkla filitreliyor. Ancak, uzmanlara göre burnun sadece beyin için değil, genel sağlık için de önemli bir rol oynadığı unutulmamalı.Burnunuzda belirebilecek sağlık sorunlarıBurnunuz sadece yüzünüzün ortasında yer alan bir organ değil, aynı zamanda cilt rahatsızlıkları ve bazı iç hastalıkların teşhisinde de önemli bir gösterge olarak sayırılıyor. İşte ipucu olabilecek bazı hastalıklar ise şöyle:1. Akne Vulgaris ve RosaceaBurnunuzu etkileyebilecek en yaygın cilt sorunlarından biri akne vulgaris’tir. Bu durum, ciltteki yağ bezlerinin tıkanması sonucu siyah nokta (açık komedon) veya beyaz nokta (kapalı komedon) şeklinde görülebilir. Tıkanan gözenekler, iltihaplanabilir ve cildi yaralayabilir.Rosacea ise genellikle burun ve yanaklarda kızarıklık, iritasyon ve döküntülerle kendini gösterir. Rosacea, akneye benzeyen papüller ve püstüllere neden olabilir ve tedavi edilemese de uzun süreli tedaviyle kontrol altına alınabilir.2. Lupus Pernio ve SarkoidozBurnunuzda mavimsi veya morumsu döküntüler fark ediyorsanız, bu durum sarkoidoz gibi iltihaplı bir hastalığın belirtisi olabilir. Sarkoidoz, özellikle soğuk bölgelerde ciltte döküntü yapar ve bu durum 'lupus pernio' olarak bilinir. Ancak bu durum, otoimmün bir hastalık olan lupusla karıştırılmamalıdır.3. Trigeminal Trofik SendromBurun çevresinde duyarsızlık veya karıncalanma hissi yaşıyorsanız, trigeminal trofik sendrom gibi nadir bir sinir hasarı durumundan muzdarip olabilirsiniz. Bu sendrom, trigeminal sinirin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar ve burun çevresinde yaralara neden olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/reha-muhtar-yeniden-entube-edildi-solunum-sikintisi-yasiyor-1087455168.html
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beyin, beyin, burun, akne, rosacea, cilt, cilt bakımı, hassas cilt
beyin, beyin, burun, akne, rosacea, cilt, cilt bakımı, hassas cilt
Beynin burnu 'görmezden geldiği' ortaya çıktı: Hangi gizli sağlık sorunlarını işaret ediyor?
Burnunuz, sadece beyninizin seçici dikkati sayesinde görmezden gelinen bir organ değil, aynı zamanda birçok sağlık durumunun habercisi olabilir. Cildinizde veya burnunuzda meydana gelen değişikliklere dikkat etmek, ciddi sağlık sorunlarının erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir.
Farkında olmadan yapılan ve 'seçici dikkat' olarak bilinen bir özellik sayesinde beyinin burnu görmezden geldiği ortaya çıktı. Gözlere oldukça yakın olan burun, aslında görüşü engelleyebilecek bir organ olmasına rağmen, sinir sistemi bunu ustalıkla filitreliyor. Ancak, uzmanlara göre burnun sadece beyin için değil, genel sağlık için de önemli bir rol oynadığı unutulmamalı.
Burnunuzda belirebilecek sağlık sorunları
Burnunuz sadece yüzünüzün ortasında yer alan bir organ değil, aynı zamanda cilt rahatsızlıkları ve bazı iç hastalıkların teşhisinde de önemli bir gösterge olarak sayırılıyor. İşte ipucu olabilecek bazı hastalıklar ise şöyle:
1. Akne Vulgaris ve Rosacea
Burnunuzu etkileyebilecek en yaygın cilt sorunlarından biri akne vulgaris’tir. Bu durum, ciltteki yağ bezlerinin tıkanması sonucu siyah nokta (açık komedon) veya beyaz nokta (kapalı komedon) şeklinde görülebilir. Tıkanan gözenekler, iltihaplanabilir ve cildi yaralayabilir.
Rosacea ise genellikle burun ve yanaklarda kızarıklık, iritasyon ve döküntülerle kendini gösterir. Rosacea, akneye benzeyen papüller ve püstüllere neden olabilir ve tedavi edilemese de uzun süreli tedaviyle kontrol altına alınabilir.
2. Lupus Pernio ve Sarkoidoz
Burnunuzda mavimsi veya morumsu döküntüler fark ediyorsanız, bu durum sarkoidoz gibi iltihaplı bir hastalığın belirtisi olabilir. Sarkoidoz, özellikle soğuk bölgelerde ciltte döküntü yapar ve bu durum 'lupus pernio' olarak bilinir. Ancak bu durum, otoimmün bir hastalık olan lupusla karıştırılmamalıdır.
3. Trigeminal Trofik Sendrom
Burun çevresinde duyarsızlık veya karıncalanma hissi yaşıyorsanız, trigeminal trofik sendrom gibi nadir bir sinir hasarı durumundan muzdarip olabilirsiniz. Bu sendrom, trigeminal sinirin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar ve burun çevresinde yaralara neden olabilir.