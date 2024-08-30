https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/balikesir-buyuksehir-belediye-baskani-2022den-beri-6-kredi-cekmissiniz-ne-yaptiniz-oglum-paralari-1087454432.html
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı: 2022’den beri 6 kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum paraları?
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı: 2022’den beri 6 kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum paraları?
Sputnik Türkiye
Ahmet Akın, geçmiş yönetimlerin borçlanma ve altyapı yatırımlarındaki eksikliklerine dikkat çekti. 2022’den itibaren 6 kez kredi çekildiğini ve bu kredilerin... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T13:57+0300
2024-08-30T13:57+0300
2024-08-30T13:57+0300
politika
balıkesir
balıkesir büyükşehir belediyesi
harcama
bütçe
ekonomi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087454266_114:0:1197:609_1920x0_80_0_0_1fd7ba0b9bee03f635f75373db821949.jpg
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), su satış tarifelerinde önemli bir değişiklik yaparak fiyatları yüzde 58,9 oranında artırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başkanlık ettiği Ağustos ayı olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararla, suyun birim maliyeti 60,57 TL olarak belirlenirken, vatandaşlara 36 TL’den sunulacak.BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yapılan fiyat artışının temel nedenlerini açıkladı. Öztürk, altyapı sorunları ve yıllardır yapılmayan arıtma çalışmaları nedeniyle yüzde 70’lere varan su kayıp-kaçak oranlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında tüm harcama kalemlerinde büyük artışlar yaşandığını ifade eden Öztürk, BASKİ’nin Temmuz itibarıyla 5 milyar 871 milyon TL borcu olduğunu vurguladı. Bu maliyetlerin karşılanabilmesi için su fiyatlarının artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.'Ne yaptınız bu paraları?'Başkan Ahmet Akın, geçmiş yönetimlerin borçlanma ve altyapı yatırımlarındaki eksikliklerine dikkat çekti. 2022’den itibaren 6 kez kredi çekildiğini ve bu kredilerin ne amaçla kullanıldığını sorgulayan Akın, "Yüzde 70 su kayıp-kaçak oranı geçmiş dönemlerin ayıbıdır," dedi. Akın, su hatlarının ve sulama kanallarının ömrünü tamamladığını belirterek, bunların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.Bütçenin plansız yönetildiğine dikkat çeken Akın, 2022 Haziran’ında suya yapılan yüzde 60’lık zam ve sonrasında alınan 3 milyar 641 milyon TL kredi kullanımının akıl almaz bir durum yarattığını belirtti. Ancak mevcut zorluklara rağmen, Edremit, Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye’de su ve arıtma sorunlarını çözeceklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/chpli-belediye-baskanindan-sandalye-tepkisi-makamin-agirligini-tasimak-zorundayim-1087274420.html
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087454266_313:0:1125:609_1920x0_80_0_0_485a9df318b59255f27d6ffadbfba5eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, harcama, bütçe, ekonomi
balıkesir, balıkesir büyükşehir belediyesi, harcama, bütçe, ekonomi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı: 2022’den beri 6 kredi çekmişsiniz, ne yaptınız oğlum paraları?
Ahmet Akın, geçmiş yönetimlerin borçlanma ve altyapı yatırımlarındaki eksikliklerine dikkat çekti. 2022’den itibaren 6 kez kredi çekildiğini ve bu kredilerin ne amaçla kullanıldığını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), su satış tarifelerinde önemli bir değişiklik yaparak fiyatları yüzde 58,9 oranında artırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın başkanlık ettiği Ağustos ayı olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararla, suyun birim maliyeti 60,57 TL olarak belirlenirken, vatandaşlara 36 TL’den sunulacak.
BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, yapılan fiyat artışının temel nedenlerini açıkladı. Öztürk, altyapı sorunları ve yıllardır yapılmayan arıtma çalışmaları nedeniyle yüzde 70’lere varan su kayıp-kaçak oranlarının çözülmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında tüm harcama kalemlerinde büyük artışlar yaşandığını ifade eden Öztürk, BASKİ’nin Temmuz itibarıyla 5 milyar 871 milyon TL borcu olduğunu vurguladı. Bu maliyetlerin karşılanabilmesi için su fiyatlarının artırılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
'Ne yaptınız bu paraları?'
Başkan Ahmet Akın, geçmiş yönetimlerin borçlanma ve altyapı yatırımlarındaki eksikliklerine dikkat çekti. 2022’den itibaren 6 kez kredi çekildiğini ve bu kredilerin ne amaçla kullanıldığını sorgulayan Akın, "Yüzde 70 su kayıp-kaçak oranı geçmiş dönemlerin ayıbıdır," dedi. Akın, su hatlarının ve sulama kanallarının ömrünü tamamladığını belirterek, bunların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Bütçenin plansız yönetildiğine dikkat çeken Akın, 2022 Haziran’ında suya yapılan yüzde 60’lık zam ve sonrasında alınan 3 milyar 641 milyon TL kredi kullanımının akıl almaz bir durum yarattığını belirtti. Ancak mevcut zorluklara rağmen, Edremit, Ayvalık, Gömeç ve Burhaniye’de su ve arıtma sorunlarını çözeceklerini ifade etti.