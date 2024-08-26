https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/chpli-belediye-baskanindan-sandalye-tepkisi-makamin-agirligini-tasimak-zorundayim-1087274420.html
CHP'li belediye başkanından sandalye tepkisi: 'Makamın ağırlığını taşımak zorundayım'
CHP'li belediye başkanından sandalye tepkisi: 'Makamın ağırlığını taşımak zorundayım'
Sputnik Türkiye
Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T14:53+0300
2024-08-26T14:53+0300
2024-08-26T15:10+0300
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Afyonkarahisar'da Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, protokolde yaşanan bir olay gerginliğe neden oldu.Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal törendeki oturma düzenine tepki gösterd,Köksal için protokolde plastik bir sandalye ayrıldığı görüldü. Durumu fark eden Başkan Köksal, bu duruma anında tepki göstererek valilik personeline tepki gösterdi. "Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek tepkisini dile getiren Köksal, protokolde kendisi için uygun olmayan sandalyeye oturmayı reddetti ve hemen yan koltuğa geçerek oturdu. Bu olay, törende kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/chp-lideri-ozgur-ozel-cumhurbaskani-adayi-degilim--1087205669.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, sandalye
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, sandalye
CHP'li belediye başkanından sandalye tepkisi: 'Makamın ağırlığını taşımak zorundayım'
14:53 26.08.2024 (güncellendi: 15:10 26.08.2024)
Büyük Zafer'in 102 yıl dönümü törenlerinin gerçekleştirildiği Kocatepe'de 'sandalye' krizi çıktı. Belediye başkanı Burcu Köksal protokole getirilen sandalyeleri eleştirdi ve "Makamın ağırlığını taşımak zorundayım" dedi.
Afyonkarahisar'da Kocatepe'deki Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, protokolde yaşanan bir olay gerginliğe neden oldu.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal törendeki oturma düzenine tepki gösterd,
Köksal için protokolde plastik bir sandalye ayrıldığı görüldü. Durumu fark eden Başkan Köksal, bu duruma anında tepki göstererek valilik personeline tepki gösterdi. "Afyonkarahisar Belediye Başkanına bu mu reva? Makamın ağırlığını taşımak zorundayım. Ayarlayın lütfen, ben buraya oturuyorum, beni ilgilendirmiyor" diyerek tepkisini dile getiren Köksal, protokolde kendisi için uygun olmayan sandalyeye oturmayı reddetti ve hemen yan koltuğa geçerek oturdu. Bu olay, törende kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.