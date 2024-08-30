https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bakan-uraloglu-turkiye-internet-kullanim-orani-yuzde-871-ile-dunya-ortalamasini-gecti-1087466589.html
Bakan Uraloğlu: Türkiye'de internet kullanım oranı dünya ortalamasının üzerinde
Bakan Uraloğlu: Türkiye'de internet kullanım oranı dünya ortalamasının üzerinde
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı elektronik haberleşme sektörü verilerini paylaştı. Türkiye'nin yüzde 67 olan dünya internet kullanım... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T17:23+0300
2024-08-30T17:23+0300
2024-08-30T17:52+0300
türkiye
internet
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu
internet
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Türkiye'de internet kullanım oranı gün geçtikçe artıyor. Son veriler Türkiye'nin internet kullanımının dünya ortalamasının üzerine çıktığını ortaya koydu.Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı. Uraloğlu 'Türkiye’de mobil şebeke abone sayısının 92 milyon 900 bin 137’ye ulaştığını, sabit şebeke abone sayısının ise 9 milyon 396 bin 107 olduğunu' duyurdu. Türkiye internet kullanımında dünya ortalamasını geçtiSon yıllarda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 275 milyar dolarlık yatırım ile önemli gelişmeler kat edildiğini bildiren Uraloğlu, '2023 yılı itibariyle Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 87.1'e ulaşarak dünya ortalaması olan yüzde 67 kullanım oranını geçtiğini' açıkladı.'İnternet abone sayımız 93 milyon'Bakan Uraloğlu internet kullanımına ilişkin son raporları da paylaştı:Türkiye'de internet hızı ne kadar?Uraloğlu'nun temmuz ayında yayınladığı rapora göre hücresel mobil internet için ortalama indirme hızı 37.66 megabit, sabit internet ortalama indirme hızı da 41.90 megabit.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bakan-uraloglu-istanbulda-uygulama-tabanli-taksi-tasimaciligi-sistemini-onaylayacagiz-1087394288.html
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Bakan Uraloğlu: Türkiye'de internet kullanım oranı dünya ortalamasının üzerinde
17:23 30.08.2024 (güncellendi: 17:52 30.08.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı elektronik haberleşme sektörü verilerini paylaştı. Türkiye'nin yüzde 67 olan dünya internet kullanım oranını, yüzde 87.1 ile geçtiğini belirten Uraloğlu, 2023 yılında elektronik haberleşme gelirinin geçen yıla göre arttığını bildirdi.
Türkiye'de internet kullanım oranı gün geçtikçe artıyor. Son veriler Türkiye'nin internet kullanımının dünya ortalamasının üzerine çıktığını ortaya koydu.
Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı. Uraloğlu 'Türkiye’de mobil şebeke abone sayısının 92 milyon 900 bin 137’ye ulaştığını, sabit şebeke abone sayısının ise 9 milyon 396 bin 107 olduğunu' duyurdu.
Türkiye internet kullanımında dünya ortalamasını geçti
Son yıllarda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 275 milyar dolarlık yatırım ile önemli gelişmeler kat edildiğini bildiren Uraloğlu, '2023 yılı itibariyle Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 87.1'e ulaşarak dünya ortalaması olan yüzde 67 kullanım oranını geçtiğini' açıkladı.
'İnternet abone sayımız 93 milyon'
Bakan Uraloğlu internet kullanımına ilişkin son raporları da paylaştı:
"Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan internet teknolojilerini kullanıyor. Son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız 275 milyar dolar yatırım ile Türkiye bu alanda önemli gelişmeler kat etti. Sabit ve mobil genişbant internet abone sayımız geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştı. Bunların 73 milyon 715 bin 377’si mobil, 19 milyon 600 bin 230’u sabit ve 6 milyon 753 bin 379’u fiber abonesidir”
Türkiye'de internet hızı ne kadar?
Uraloğlu'nun temmuz ayında yayınladığı rapora göre hücresel mobil internet için ortalama indirme hızı 37.66 megabit, sabit internet ortalama indirme hızı da 41.90 megabit.