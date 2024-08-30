https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/bakan-uraloglu-turkiye-internet-kullanim-orani-yuzde-871-ile-dunya-ortalamasini-gecti-1087466589.html

Bakan Uraloğlu: Türkiye'de internet kullanım oranı dünya ortalamasının üzerinde

Bakan Uraloğlu: Türkiye'de internet kullanım oranı dünya ortalamasının üzerinde

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı elektronik haberleşme sektörü verilerini paylaştı. Türkiye'nin yüzde 67 olan dünya internet kullanım... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T17:23+0300

2024-08-30T17:23+0300

2024-08-30T17:52+0300

türkiye

internet

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu

internet

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Türkiye'de internet kullanım oranı gün geçtikçe artıyor. Son veriler Türkiye'nin internet kullanımının dünya ortalamasının üzerine çıktığını ortaya koydu.Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptı. Uraloğlu 'Türkiye’de mobil şebeke abone sayısının 92 milyon 900 bin 137’ye ulaştığını, sabit şebeke abone sayısının ise 9 milyon 396 bin 107 olduğunu' duyurdu. Türkiye internet kullanımında dünya ortalamasını geçtiSon yıllarda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan 275 milyar dolarlık yatırım ile önemli gelişmeler kat edildiğini bildiren Uraloğlu, '2023 yılı itibariyle Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 87.1'e ulaşarak dünya ortalaması olan yüzde 67 kullanım oranını geçtiğini' açıkladı.'İnternet abone sayımız 93 milyon'Bakan Uraloğlu internet kullanımına ilişkin son raporları da paylaştı:Türkiye'de internet hızı ne kadar?Uraloğlu'nun temmuz ayında yayınladığı rapora göre hücresel mobil internet için ortalama indirme hızı 37.66 megabit, sabit internet ortalama indirme hızı da 41.90 megabit.

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