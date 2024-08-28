https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bakan-uraloglu-istanbulda-uygulama-tabanli-taksi-tasimaciligi-sistemini-onaylayacagiz-1087394288.html

Bakan Uraloğlu: İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız

Bakan Uraloğlu: İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" açıklaması geldi... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T22:47+0300

2024-08-28T22:47+0300

2024-08-28T23:06+0300

türkiye

istanbul

taksi

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074461173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c86f6d17bc7c9caabd60dd4188374df.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" duyurusunda bulundu.İstanbul'da 2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına yönelik yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak oy haklarının olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.Uraloğlu, "Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesiyle açıklamasını sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ankarada-taksi-ucretlerine-zam-indi-bindi-tarifesi-100-lira-oldu-1087392066.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taksi ukome, taksi istanbul, taksi ibb teklif, taksi ukome teklif, ulaştırma ve altyapı bakanlığı taksi, istanbul taksi ücretleri, istanbul taksi hesaplama, bakan uraloğlu taksi açıklama