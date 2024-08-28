Bakan Uraloğlu: İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız
22:47 28.08.2024 (güncellendi: 23:06 28.08.2024)
© AA / Ömer Faruk Yıldız İstanbul'da bir grup taksici konvoy oluşturarak taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam yapılmasını talep etti. Avrupa yakasında Fatih'teki Vatan Caddesi'nde, Anadolu yakasında Göztepe Köprüsü'nde toplanarak konvoy halinde Yenikapı Sahili'ne hareket eden çok sayıda taksici taksimetre ücretlerine zam talebinde bulundu.
© AA / Ömer Faruk Yıldız
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'dan İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" açıklaması geldi. Uraloğlu, bakanlık olarak UKOME Toplantısı’nda uygun görüş vereceklerini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" duyurusunda bulundu.
İstanbul'da 2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına yönelik yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak oy haklarının olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.
Uraloğlu, "Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadesiyle açıklamasını sonlandırdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 28, 2024
2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan…