https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/devlet-bahcelinin-yuruyus-goruntuleri-soyleten-sensin-sarkisi-esliginde-paylasildi-1083117199.html
Devlet Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde paylaşıldı
Devlet Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde paylaşıldı
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parkta yürüyüş görüntüleri paylaşıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-24T18:16+0300
2024-04-24T18:16+0300
2024-04-24T18:19+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
yürüyüş
park
ferdi tayfur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070179782_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_14c4ad8bb1aca36ff10fda9b86c36964.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı.Görüntüler, Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısıyla birlikte paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/grup-toplantisinda-konusan-bahceli--insanindan-kopan-siyasetcinin-kaderi-dibe-cakilmaktir-1082813563.html
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devlet bahçeli, mhp, yürüyüş, park, ferdi tayfur
devlet bahçeli, mhp, yürüyüş, park, ferdi tayfur
Devlet Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde paylaşıldı
18:16 24.04.2024 (güncellendi: 18:19 24.04.2024)
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parkta yürüyüş görüntüleri paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı.
Görüntüler, Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısıyla birlikte paylaşıldı.