https://anlatilaninotesi.com.tr/20240424/devlet-bahcelinin-yuruyus-goruntuleri-soyleten-sensin-sarkisi-esliginde-paylasildi-1083117199.html

Devlet Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde paylaşıldı

Devlet Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri 'Söyleten sensin' şarkısı eşliğinde paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parkta yürüyüş görüntüleri paylaşıldı. 24.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-24T18:16+0300

2024-04-24T18:16+0300

2024-04-24T18:19+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

yürüyüş

park

ferdi tayfur

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yürüyüş, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.Videoda Bahçeli'nin bir parktaki parkurda eşofman ve spor ayakkabıyla yürümesi yer aldı.Görüntüler, Ferdi Tayfur'un 'Söyleten sensin' şarkısıyla birlikte paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/grup-toplantisinda-konusan-bahceli--insanindan-kopan-siyasetcinin-kaderi-dibe-cakilmaktir-1082813563.html

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devlet bahçeli, mhp, yürüyüş, park, ferdi tayfur