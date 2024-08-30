https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/azerbaycan-ve-ermenistan-baris-anlasmasina-dogru-ortak-faaliyet-yonetmeligi-imzalandi-1087450221.html
Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasına doğru: Ortak faaliyet yönetmeliği imzalandı
Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasına doğru: Ortak faaliyet yönetmeliği imzalandı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ve Ermenistan’ın sınır belirleme komisyonlarının bugün Ortak Faaliyet Yönetmeliği’ni imzalayarak iç prosedürleri başlattığı belirtildi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T12:04+0300
2024-08-30T12:04+0300
2024-08-30T12:04+0300
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Azerbaycan Devlet Sınır Belirleme Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, 19 Nisan 2024 tarihinde imzalanan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi ve sınır güvenliğine ilişkin protokole uygun olarak iki ülke komisyonlarının Ortak Faaliyet Yönetmeliği üzerindeki çalışmaları tamamladığı bildirildi.Ortak Faaliyet Yönetmeliği’nin 30 Ağustos Cuma günü imzaladığı kaydedilen açıklamada, “Halihazırda, Azerbaycan ve Ermenistan iç prosedürleri başlattı” ifadesine yer verildi.Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının sekizinci toplantısı 19 Nisan 2024’te iki ülke sınırında yapılmıştı. Taraflar, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağını ve sınırların belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi prosedürüne ilişkin talimatname taslaklarını müzakere etmişti. Toplantıda, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağı üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varılması hususunda mutabakat sağlanmıştı.
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azerbaycan, ermenistan, sınır, komisyon, anlaşma, yönetmelik, imza
azerbaycan, ermenistan, sınır, komisyon, anlaşma, yönetmelik, imza
Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasına doğru: Ortak faaliyet yönetmeliği imzalandı
Azerbaycan ve Ermenistan’ın sınır belirleme komisyonlarının bugün Ortak Faaliyet Yönetmeliği’ni imzalayarak iç prosedürleri başlattığı belirtildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Belirleme Komisyonu’nun yaptığı açıklamada, 19 Nisan 2024 tarihinde imzalanan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi ve sınır güvenliğine ilişkin protokole uygun olarak iki ülke komisyonlarının Ortak Faaliyet Yönetmeliği üzerindeki çalışmaları tamamladığı bildirildi.
Ortak Faaliyet Yönetmeliği’nin 30 Ağustos Cuma günü imzaladığı kaydedilen açıklamada, “Halihazırda, Azerbaycan ve Ermenistan iç prosedürleri başlattı” ifadesine yer verildi.
Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcıları başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları, iki ülke sınırında bir araya geldi.
Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının sekizinci toplantısı 19 Nisan 2024’te iki ülke sınırında yapılmıştı. Taraflar, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağını ve sınırların belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi prosedürüne ilişkin talimatname taslaklarını müzakere etmişti. Toplantıda, komisyonların ortak faaliyetlerine ilişkin yönetmelik taslağı üzerinde mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varılması hususunda mutabakat sağlanmıştı.