https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/putin-pasinyan-ile-azerbaycan-ermenistan-iliskilerini-gorustu-1087184524.html
Putin, Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini görüştü
Putin, Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bugün telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T14:12+0300
2024-08-23T14:12+0300
2024-08-23T14:16+0300
dünya
rusya
vladimir putin
ermenistan
nikol paşinyan
kremlin
azerbaycan
ilham aliyev
barış anlaşması
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Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşme sırasında, Vladimir Putin'in Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeler bağlamında, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin konuların değerlendirildiği ifade edildi.Rus liderinin, Ermenistan ve Azerbaycan'a bir barış anlaşmasının hazırlanması, sınırın belirlenmesi ve çizilmesi sürecinin ilerletilmesi ve ayrıca ulaşım ve lojistik bağlarının önündeki engellerin kaldırılması konularında daha fazla yardımcı olmaya hazır olduklarını bir kez daha dile getirdi.İkili gündeme ilişkin görüş alışverişi sırasında da ticari ve ekonomik işbirliğindeki olumlu dinamiklerin vurgulandığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putin-ve-aliyev-bakude-bir-araya-geldi-1087001003.html
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rusya, vladimir putin, ermenistan, nikol paşinyan, kremlin, azerbaycan, ilham aliyev, barış anlaşması
rusya, vladimir putin, ermenistan, nikol paşinyan, kremlin, azerbaycan, ilham aliyev, barış anlaşması
Putin, Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini görüştü
14:12 23.08.2024 (güncellendi: 14:16 23.08.2024)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bugün telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini ele aldığı belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşme sırasında, Vladimir Putin'in Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeler bağlamında, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin konuların değerlendirildiği ifade edildi.
Rus liderinin, Ermenistan ve Azerbaycan'a bir barış anlaşmasının hazırlanması, sınırın belirlenmesi ve çizilmesi sürecinin ilerletilmesi ve ayrıca ulaşım ve lojistik bağlarının önündeki engellerin kaldırılması konularında daha fazla yardımcı olmaya hazır olduklarını bir kez daha dile getirdi.
İkili gündeme ilişkin görüş alışverişi sırasında da ticari ve ekonomik işbirliğindeki olumlu dinamiklerin vurgulandığı aktarıldı.