https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/putin-pasinyan-ile-azerbaycan-ermenistan-iliskilerini-gorustu-1087184524.html

Putin, Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini görüştü

Putin, Paşinyan ile Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bugün telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T14:12+0300

2024-08-23T14:12+0300

2024-08-23T14:16+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ermenistan

nikol paşinyan

kremlin

azerbaycan

ilham aliyev

barış anlaşması

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Kremlin’den yapılan açıklamada, görüşme sırasında, Vladimir Putin'in Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeler bağlamında, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleştirilmesine ilişkin konuların değerlendirildiği ifade edildi.Rus liderinin, Ermenistan ve Azerbaycan'a bir barış anlaşmasının hazırlanması, sınırın belirlenmesi ve çizilmesi sürecinin ilerletilmesi ve ayrıca ulaşım ve lojistik bağlarının önündeki engellerin kaldırılması konularında daha fazla yardımcı olmaya hazır olduklarını bir kez daha dile getirdi.İkili gündeme ilişkin görüş alışverişi sırasında da ticari ve ekonomik işbirliğindeki olumlu dinamiklerin vurgulandığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/putin-ve-aliyev-bakude-bir-araya-geldi-1087001003.html

rusya

ermenistan

azerbaycan

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rusya, vladimir putin, ermenistan, nikol paşinyan, kremlin, azerbaycan, ilham aliyev, barış anlaşması