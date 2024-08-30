https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ataturkun-istiklal-madalyasi-aldigina-dair-vesika-ilk-kez-gun-yuzune-cikti--1087456202.html
Atatürk'ün İstiklal Madalyası aldığına dair vesika ilk kez gün yüzüne çıktı
Atatürk'ün İstiklal Madalyası aldığına dair vesika ilk kez gün yüzüne çıktı
Sputnik Türkiye
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika ilk kez sergilendi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T14:29+0300
2024-08-30T14:29+0300
2024-08-30T14:29+0300
yaşam
atatürk
istiklal madalyası
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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika ilk kez sergilendi.1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde yer alan vesika ziyarete açılırken, vesikada, Atatürk'ün "Yeşil ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasına ait ve 1578 nolu vesikayı aldım." yazısı yer alıyor.Müzenin Haberleşme ve Silah Gücü Odası'nda sergilenen vesika, 4 ay boyunca ziyaret edilebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-buyuk-zaferinin-102-yili-bugun-neden-bu-kadar-onemli-1087446740.html
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atatürk, istiklal madalyası
atatürk, istiklal madalyası
Atatürk'ün İstiklal Madalyası aldığına dair vesika ilk kez gün yüzüne çıktı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika ilk kez sergilendi.
Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika ilk kez sergilendi.
1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde yer alan vesika ziyarete açılırken, vesikada, Atatürk'ün "Yeşil ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasına ait ve 1578 nolu vesikayı aldım." yazısı yer alıyor.
Müzenin Haberleşme ve Silah Gücü Odası'nda sergilenen vesika, 4 ay boyunca ziyaret edilebilecek.