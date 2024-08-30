https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ataturkun-istiklal-madalyasi-aldigina-dair-vesika-ilk-kez-gun-yuzune-cikti--1087456202.html

Atatürk'ün İstiklal Madalyası aldığına dair vesika ilk kez gün yüzüne çıktı

Atatürk'ün İstiklal Madalyası aldığına dair vesika ilk kez gün yüzüne çıktı

Sputnik Türkiye

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika ilk kez sergilendi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T14:29+0300

2024-08-30T14:29+0300

2024-08-30T14:29+0300

yaşam

atatürk

istiklal madalyası

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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika ilk kez sergilendi.1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde yer alan vesika ziyarete açılırken, vesikada, Atatürk'ün "Yeşil ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyasına ait ve 1578 nolu vesikayı aldım." yazısı yer alıyor.Müzenin Haberleşme ve Silah Gücü Odası'nda sergilenen vesika, 4 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/turkiyenin-buyuk-zaferinin-102-yili-bugun-neden-bu-kadar-onemli-1087446740.html

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atatürk, istiklal madalyası