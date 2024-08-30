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İstanbul'da teleferik seferleri iptal edildi
İstanbul'da teleferik seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarındaki seferlerinin iptal edildiği açıklandı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T16:02+0300
2024-08-30T16:02+0300
2024-08-30T16:15+0300
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Sabah saatlerinden itibaren başlayan kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul'da teleferik seferleri iptal edildi.İstanbul teleferik seferleri iptal edildiMetro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır." denildi.İstanbul Teleferik çalışma saatleri ne?Maçka-Kışla Teleferik Hattı yaz tarifesinde 08:00 - 20:00 kış tarifesinde ise 08:00 - 19:00 arasında hizmet veriyor.Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı yaz tarifesinde 08.00 – 23.00, kış tarifesinde 08.00 – 22.00 saatlerinde hizmet veriyor.
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), teleferik, metro, metro istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji
İstanbul'da teleferik seferleri iptal edildi
16:02 30.08.2024 (güncellendi: 16:15 30.08.2024)
İstanbul'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarındaki seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul'da teleferik seferleri iptal edildi.
İstanbul teleferik seferleri iptal edildi
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır." denildi.
İstanbul Teleferik çalışma saatleri ne?
Maçka-Kışla Teleferik Hattı yaz tarifesinde 08:00 - 20:00 kış tarifesinde ise 08:00 - 19:00 arasında hizmet veriyor.
Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı yaz tarifesinde 08.00 – 23.00, kış tarifesinde 08.00 – 22.00 saatlerinde hizmet veriyor.