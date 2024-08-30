https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/istanbulda-teleferik-seferleri-iptal-edildi-1087460381.html

İstanbul'da teleferik seferleri iptal edildi

İstanbul'da teleferik seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarındaki seferlerinin iptal edildiği açıklandı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T16:02+0300

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Sabah saatlerinden itibaren başlayan kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul'da teleferik seferleri iptal edildi.İstanbul teleferik seferleri iptal edildiMetro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır." denildi.İstanbul Teleferik çalışma saatleri ne?Maçka-Kışla Teleferik Hattı yaz tarifesinde 08:00 - 20:00 kış tarifesinde ise 08:00 - 19:00 arasında hizmet veriyor.Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı yaz tarifesinde 08.00 – 23.00, kış tarifesinde 08.00 – 22.00 saatlerinde hizmet veriyor.

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), teleferik, metro, metro istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji