https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/almanya-uc-yildan-sonra-ilk-kez-afgan-vatandaslarini-sinir-disi-etti-1087449469.html
Almanya, üç yıldan sonra ilk kez Afgan vatandaşlarını sınır dışı etti
Almanya, üç yıldan sonra ilk kez Afgan vatandaşlarını sınır dışı etti
Sputnik Türkiye
Almanya, ülkede kalma hakkı bulunmayan Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini açıkladı. Resmi bir açıklama yapılmasa da Alman basınına göre gönderilen... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T11:33+0300
2024-08-30T11:33+0300
2024-08-30T11:33+0300
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Almanya, Taliban yönetiminin iktidara gelmesinden sonra ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini açıkladı. Resmi açıklama Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapıldı. Hebestreit, kaç Afganın sınır dışı edildiği konusunda bilgi vermedi ama gönderilenlerin hepsinin Almanya’da kalma hakkı bulunmayan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilmiş Afgan vatandaşları olduğunu açıkladı.Geri göndermeler sürecek vurgusuHebestreit, hükümetin bu tür 'geri göndermelerin' yeniden başlatılması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu konuda ilgili eyaletleri de desteklediğini anlattı.Alman hükümetinin bu tür geri göndermeler konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Hebestreit, “Almanya’nın güvenlik çıkarları suçluların ve tehlikeli kişilerin korunma çıkarlarından daha ağır basıyor.” değerlendirmesinde bulundu.Her Afganlıya 1000 euro verildiSpiegel Dergisi'nin haberine göre Leipzig kentinden bu sabah 28 Afgan vatandaşı uçakla Kabil’e gönderildi. Her bir Afganlıya 1000 euro verildiği aktarılan haberde, uçakta bir doktorun da eşlik ettiği aktarıldı.Haberde, Taliban yönetime geldikten sonra ilk kez suçlu Afganların sınır dışı edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/scholz-solingendeki-saldirinin-ardindan-gocmen-politikasini-sikilastirma-sozu-verdi-1087302156.html
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almanya, afgan, afgan sığınmacı, sınır dışı
almanya, afgan, afgan sığınmacı, sınır dışı
Almanya, üç yıldan sonra ilk kez Afgan vatandaşlarını sınır dışı etti
Almanya, ülkede kalma hakkı bulunmayan Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini açıkladı. Resmi bir açıklama yapılmasa da Alman basınına göre gönderilen Afganistanlı sayısı 28.
Almanya, Taliban yönetiminin iktidara gelmesinden sonra ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini açıkladı.
Resmi açıklama Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapıldı. Hebestreit, kaç Afganın sınır dışı edildiği konusunda bilgi vermedi ama gönderilenlerin hepsinin Almanya’da kalma hakkı bulunmayan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilmiş Afgan vatandaşları olduğunu açıkladı.
Geri göndermeler sürecek vurgusu
Hebestreit, hükümetin bu tür 'geri göndermelerin' yeniden başlatılması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu konuda ilgili eyaletleri de desteklediğini anlattı.
Alman hükümetinin bu tür geri göndermeler konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Hebestreit, “Almanya’nın güvenlik çıkarları suçluların ve tehlikeli kişilerin korunma çıkarlarından daha ağır basıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Her Afganlıya 1000 euro verildi
Spiegel Dergisi'nin haberine göre Leipzig kentinden bu sabah 28 Afgan vatandaşı uçakla Kabil’e gönderildi. Her bir Afganlıya 1000 euro verildiği aktarılan haberde, uçakta bir doktorun da eşlik ettiği aktarıldı.
Haberde, Taliban yönetime geldikten sonra ilk kez suçlu Afganların sınır dışı edildiği kaydedildi.