https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/almanya-uc-yildan-sonra-ilk-kez-afgan-vatandaslarini-sinir-disi-etti-1087449469.html

Almanya, üç yıldan sonra ilk kez Afgan vatandaşlarını sınır dışı etti

Almanya, üç yıldan sonra ilk kez Afgan vatandaşlarını sınır dışı etti

Sputnik Türkiye

Almanya, ülkede kalma hakkı bulunmayan Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini açıkladı. Resmi bir açıklama yapılmasa da Alman basınına göre gönderilen... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T11:33+0300

2024-08-30T11:33+0300

2024-08-30T11:33+0300

dünya

almanya

afgan

afgan sığınmacı

sınır dışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/04/1056078882_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ef97ac86f5371a08d66169f4ff293ef4.jpg

Almanya, Taliban yönetiminin iktidara gelmesinden sonra ilk kez Afganistan vatandaşlarını sınır dışı ettiğini açıkladı. Resmi açıklama Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapıldı. Hebestreit, kaç Afganın sınır dışı edildiği konusunda bilgi vermedi ama gönderilenlerin hepsinin Almanya’da kalma hakkı bulunmayan ve haklarında sınır dışı edilme kararı verilmiş Afgan vatandaşları olduğunu açıkladı.Geri göndermeler sürecek vurgusuHebestreit, hükümetin bu tür 'geri göndermelerin' yeniden başlatılması için büyük çaba sarf ettiğini ve bu konuda ilgili eyaletleri de desteklediğini anlattı.Alman hükümetinin bu tür geri göndermeler konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurgulayan Hebestreit, “Almanya’nın güvenlik çıkarları suçluların ve tehlikeli kişilerin korunma çıkarlarından daha ağır basıyor.” değerlendirmesinde bulundu.Her Afganlıya 1000 euro verildiSpiegel Dergisi'nin haberine göre Leipzig kentinden bu sabah 28 Afgan vatandaşı uçakla Kabil’e gönderildi. Her bir Afganlıya 1000 euro verildiği aktarılan haberde, uçakta bir doktorun da eşlik ettiği aktarıldı.Haberde, Taliban yönetime geldikten sonra ilk kez suçlu Afganların sınır dışı edildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/scholz-solingendeki-saldirinin-ardindan-gocmen-politikasini-sikilastirma-sozu-verdi-1087302156.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, afgan, afgan sığınmacı, sınır dışı