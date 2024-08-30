https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/adana-demirspor-galatasaray-macinda-misafir-biletlerini-1905-lira-olarak-belirledi-1087474255.html
Adana Demirspor, Galatasaray maçında misafir biletlerini '1905 lira' olarak belirledi
Adana Demirspor, Galatasaray maçında misafir biletlerini '1905 lira' olarak belirledi
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 4.haftasında Adana Demirspor Galatasaray ile karşılaşacak. Maç 31 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21:45'te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T22:03+0300
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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Adana'ya geldi. Adana Demirspor ile yarın 21:45'te karşılaşacak sarı kırmızılı ekibin misafir tribünü biletleri 1905 lira olarak açıklandı.Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Adana Demirspor - Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21:45'te Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Maç öncesi 1905 liralık bilet tepkisiAdana Demirspor yarın oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi bilet fiyatlarını duyurdu. Bilet satış saatini Adana Demirspor'un kuruluş yılı olan 1940'a gönderme yaparak 19:40'ta yaptı. Akdeniz ekibi misafir bilet fiyatlarını da Galatasaray'ın kuruluş tarihi olan 1905'e gönderme yaparak 1905 lira olarak açıkladı. Sosyal medyada sarı kırmızılı taraftar bilet fiyatlarına tepki gösterdi.Adana Demirspor Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandıGalatasaray ilk 11'i kim?Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor maçında olmayacak. İlk 11'ler henüz belirlenmedi.
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Adana Demirspor, Galatasaray maçında misafir biletlerini '1905 lira' olarak belirledi
22:03 30.08.2024 (güncellendi: 22:05 30.08.2024)
Süper Lig'in 4.haftasında Adana Demirspor Galatasaray ile karşılaşacak. Maç 31 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21:45'te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Maç öncesi biletlerin satışa çıkış saatini 19:40'ta açıklayan Adana Demirspor, misafir biletlerini de 1905 lira olarak belirledi.
Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Adana'ya geldi. Adana Demirspor ile yarın 21:45'te karşılaşacak sarı kırmızılı ekibin misafir tribünü biletleri 1905 lira olarak açıklandı.
Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21:45'te Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Maç öncesi 1905 liralık bilet tepkisi
Adana Demirspor yarın oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi bilet fiyatlarını duyurdu. Bilet satış saatini Adana Demirspor'un kuruluş yılı olan 1940'a gönderme yaparak 19:40'ta yaptı. Akdeniz ekibi misafir bilet fiyatlarını da Galatasaray'ın kuruluş tarihi olan 1905'e gönderme yaparak 1905 lira olarak açıkladı. Sosyal medyada sarı kırmızılı taraftar bilet fiyatlarına tepki gösterdi.
Adana Demirspor Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandı
BATI ALT 103 - 104 : 4.000.00 lira
BATI ALT 102 - 105 : 3.250.00 lira
MARATON ALT : 3.000.00 lira
KUZEY - GÜNEY BALKON : 3.000.00 lira
MARATON ÜST : 1.500.00 lira
KALE ARKASI ALT : 1.500.00 lira
KALE ARKASI ÜST : 1.470.00 lira
Galatasaray ilk 11'i kim?
Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor maçında olmayacak. İlk 11'ler henüz belirlenmedi.