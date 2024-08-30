https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/adana-demirspor-galatasaray-macinda-misafir-biletlerini-1905-lira-olarak-belirledi-1087474255.html

Adana Demirspor, Galatasaray maçında misafir biletlerini '1905 lira' olarak belirledi

Adana Demirspor, Galatasaray maçında misafir biletlerini '1905 lira' olarak belirledi

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 4.haftasında Adana Demirspor Galatasaray ile karşılaşacak. Maç 31 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21:45'te Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray Adana'ya geldi. Adana Demirspor ile yarın 21:45'te karşılaşacak sarı kırmızılı ekibin misafir tribünü biletleri 1905 lira olarak açıklandı.Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Adana Demirspor - Galatasaray maçı 31 Ağustos Cumartesi günü (yarın) saat 21:45'te Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.Maç öncesi 1905 liralık bilet tepkisiAdana Demirspor yarın oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi bilet fiyatlarını duyurdu. Bilet satış saatini Adana Demirspor'un kuruluş yılı olan 1940'a gönderme yaparak 19:40'ta yaptı. Akdeniz ekibi misafir bilet fiyatlarını da Galatasaray'ın kuruluş tarihi olan 1905'e gönderme yaparak 1905 lira olarak açıkladı. Sosyal medyada sarı kırmızılı taraftar bilet fiyatlarına tepki gösterdi.Adana Demirspor Galatasaray maçı bilet fiyatları açıklandıGalatasaray ilk 11'i kim?Galatasaray'ın defans oyuncusu Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor maçında olmayacak. İlk 11'ler henüz belirlenmedi.

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