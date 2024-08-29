https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/turkiye-ilk-madalyasini-aldi-milli-tekvandocu-meryem-betul-cavdar-bronz-madalya-kazandi--1087433566.html
Türkiye ilk madalyasını aldı: Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar bronz madalya kazandı
Türkiye ilk madalyasını aldı: Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar bronz madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını aldı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T21:56+0300
2024-08-29T21:56+0300
2024-08-29T22:18+0300
spor
paralimpik oyunları
paris
tekvando
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Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül Çavdar 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.Meryem Betül, rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazandı. Milli sporcunun başarısı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası oldu.Meryem Betül Çavdar Tokyo 2020'de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dursun-ozbek-suc-duyurusunda-bulundu-1087431524.html
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paralimpik oyunları, paris, tekvando
paralimpik oyunları, paris, tekvando
Türkiye ilk madalyasını aldı: Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar bronz madalya kazandı
21:56 29.08.2024 (güncellendi: 22:18 29.08.2024)
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye oyunlardaki ilk madalyasını aldı.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül Çavdar 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.
Meryem Betül, rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazandı. Milli sporcunun başarısı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası oldu.
Meryem Betül Çavdar Tokyo 2020'de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı.