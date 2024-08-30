https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/30-agustos-zafer-bayrami-dolayisiyla-galata-kulesine-turk-bayragi-yansitildi-1087475269.html

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T22:43+0300

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2024-08-30T22:43+0300

türkiye

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

galata kulesi

30 ağustos zafer bayramı

türk bayrağı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı'na ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.

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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, galata kulesi, 30 ağustos zafer bayramı, türk bayrağı