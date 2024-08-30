https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/30-agustos-zafer-bayrami-dolayisiyla-galata-kulesine-turk-bayragi-yansitildi-1087475269.html
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
Sputnik Türkiye
İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T22:43+0300
2024-08-30T22:43+0300
2024-08-30T22:43+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
galata kulesi
30 ağustos zafer bayramı
türk bayrağı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı'na ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/natodan-geri-adim-afrinli-kutlama-mesaji-gelen-tepkiler-uzerine-silindi-1087463189.html
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, galata kulesi, 30 ağustos zafer bayramı, türk bayrağı
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, galata kulesi, 30 ağustos zafer bayramı, türk bayrağı
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
İletişim Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar ışıklandırıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe Şeref Kapısı'na ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.