https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/25-gun-kala-askerden-kacti-internet-kafede-askeri-oyun-oynarken-boyle-yakalandi-1087462312.html
25 gün kala askerden kaçtı, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı
25 gün kala askerden kaçtı, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı
Sputnik Türkiye
Bursa'da tezkeresine 25 gün kala izin alarak Bursa'ya gelen ve daha sonra birliğine dönmeyen şahıs, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T16:34+0300
2024-08-30T16:34+0300
2024-08-30T16:34+0300
türkiye
asker
oyun
asker kaçağı
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Kuzey Kıbrıs'ta askerlik görevini yerine getiren Erdem Y. (25), tezkeresine 25 gün kala 5 gün izin alarak Bursa'ya gitti. İzni biten Erdem Y., askere geri dönmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, Erdem Y.'nin bir internet kafede olduğu ve oyun oynadığını tespit etti. İnternet kafeye müşteri gibi giren polis, Erdem Y'.yi askeri oyun oynarken gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi.
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asker, oyun, asker kaçağı
asker, oyun, asker kaçağı
25 gün kala askerden kaçtı, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı
Bursa'da tezkeresine 25 gün kala izin alarak Bursa'ya gelen ve daha sonra birliğine dönmeyen şahıs, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı.
Kuzey Kıbrıs'ta askerlik görevini yerine getiren Erdem Y. (25), tezkeresine 25 gün kala 5 gün izin alarak Bursa'ya gitti.
İzni biten Erdem Y., askere geri dönmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, Erdem Y.'nin bir internet kafede olduğu ve oyun oynadığını tespit etti.
İnternet kafeye müşteri gibi giren polis, Erdem Y'.yi askeri oyun oynarken gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ardından Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi.