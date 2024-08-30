https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/25-gun-kala-askerden-kacti-internet-kafede-askeri-oyun-oynarken-boyle-yakalandi-1087462312.html

25 gün kala askerden kaçtı, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı

25 gün kala askerden kaçtı, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı

Sputnik Türkiye

Bursa'da tezkeresine 25 gün kala izin alarak Bursa'ya gelen ve daha sonra birliğine dönmeyen şahıs, internet kafede askeri oyun oynarken yakalandı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T16:34+0300

2024-08-30T16:34+0300

2024-08-30T16:34+0300

türkiye

asker

oyun

asker kaçağı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087462731_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_b75030528db9f142cd3def322e31934a.jpg

Kuzey Kıbrıs'ta askerlik görevini yerine getiren Erdem Y. (25), tezkeresine 25 gün kala 5 gün izin alarak Bursa'ya gitti. İzni biten Erdem Y., askere geri dönmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler, Erdem Y.'nin bir internet kafede olduğu ve oyun oynadığını tespit etti. İnternet kafeye müşteri gibi giren polis, Erdem Y'.yi askeri oyun oynarken gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/eskisehirdeki-bicakli-saldirgan-kendisini-bir-oyun-kahramani-olarak-gormus-1086820103.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asker, oyun, asker kaçağı