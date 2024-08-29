https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/zelenskiyin-sag-kolundan-itiraf-ukrayna-toplumu-ulkedeki-yolsuzlugu-onayliyor-1087423276.html

Zelenskiy'in sağ kolundan itiraf: Ukrayna toplumu ülkedeki yolsuzluğu onaylıyor

Zelenskiy'in sağ kolundan itiraf: Ukrayna toplumu ülkedeki yolsuzluğu onaylıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'dan Batı'dan gelen yardımlar, Batılı şirketlerle yürütülen ortak faaliyetler, ülke içindeki işlemler ile ilgili yolsuzluk suçlamaları giderek artarken... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T17:11+0300

2024-08-29T17:11+0300

2024-08-29T17:11+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna devlet başkanlığı idaresi

mihail podolyak

vladimir zelenskiy

rüşvet

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna toplumunun ülkedeki yolsuzluğu onayladığı itirafında bulundu.Zelenskiy'in sağ kolu olarak kabul edilen Podolyak, Novini Live televizyonuna verdiği demeçte, "Ülke yolsuzluğa karşı hoşgörülü yaklaşıyor. Yasadışı kazanç elde eden kişiler, idari konumlarından yararlanıyor. Ukrayna vatandaşları bu konuda ne düşünüyor? Bunun harika olduğunu düşünüyorlar. Zira kocalarına ya da çocuklarına bunu neden yaptıklarına dair bir şey söylemiyorlar" dedi.Ukrayna toplumunun günün birinde bu sorun üzerine yeniden düşünmesi gerektiğini belirten Podolyak, toplumun hükümet yetkilileri tarafından verilen rüşvetlere karşı hoşgörülü olup olmadığının sorulması karşısında "Kesinlikle" yanıtını verdi.Ukrayna'da, Batı'dan gelen mali yardımların kullanımıyla ilgili çok sayıda yolsuzluk suçlaması gündeme gelmişti.11 Ağustos'ta Ukrayna enerji bakan yardımcılarından birinin 500 bin dolar rüşvet aldığı gerekçesiyle yakalandığı açıklanmıştı. Ağustos ortasında Ukrayna Anti Tekel Komitesi Başkanı Pavel Kirilenko, 56 milyon grivnanın (123 milyon ruble) üzerinde bir meblağı hukuka aykırı şekilde kullanmakla suçlanmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.ABD'nin önde gelen savunma sanayi dergilerinden Defense One, Kiev rejiminin karıştığı yolsuzluk skandalları ve güvenlik meselesi nedeniyle ABD'de Ukrayna'yla ortak askeri üretime temkinli yaklaşıldığını yazmıştı.Defense One'a konuşan bir kaynak, "Birkaç ABD'li savunma şirketi Ukrayna'da ortak üretim yapma konusunu değerlendiriyor ancak çatışma bölgesinde iş güvenliği, süregelen yolsuzluk ve uzun vadeli ekonomik potansiyel hakkında soru işaretleri devam ediyor. Pentagon, ABD'li savunma işletmelerine Ukraynalı firmalarla işbirliğini genişletmeleri için baskı yapıyor, ancak Amerikan firmaları sözleşme imzalama konusunda Avrupalı ​​şirketlere göre daha yavaş davranıyor" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/abnin-kieve-silah-pompalamasina-lavrovdan-elestiri-napolyon-ve-hitler-donemine-benziyor-1087419448.html

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ukrayna, ukrayna devlet başkanlığı idaresi, mihail podolyak, vladimir zelenskiy, rüşvet, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması, batı, toplum, abd