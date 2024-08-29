https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/yunanistanda-balik-olumleri-kotu-koku-bolgede-yayiliyor-1087435185.html
Yunanistan'da balık ölümleri: Kötü koku bölgede yayılıyor
Yunanistan'da balık ölümleri: Kötü koku bölgede yayılıyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Volos sahilinde binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplamasının üzerine kötü kokular yayılmaya başladı. Bölgede bazı işletmeler koku dolayısıyla... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T22:48+0300
2024-08-29T22:48+0300
2024-08-29T22:48+0300
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Yunanistan'ın Volos kentinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplamasının ardından çevreye yoğun ve rahatsız edici bir koku yayılmaya başladı. Ölü balıkların neden olduğu koku bölge sakinlerini ve turizmi olumsuz etkiledi. Bölge esnafı tarafından kokunun dayanılmaz hale geldiği belirtilirken, bazı işletmelerin geçici olarak kepenk kapattığı aktarıldı. Yunan basınına göre, Otelciler Birliği yetkilileri, bölgenin imajının zedelenmesi gerekçesiyle sorumlulara karşı dava açmayı ve tazminat talep etmeyi düşündüklerini ifade etti. Yunan yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, ölü balık yığınları kilometrelerce uzanıyor. Şu ana kadar 100 tonun üzerinde ölü balık toplandığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yunanistanda-binlerce-olu-balik-deniz-yuzeyini-kapladi-toplu-balik-olumleriyle-ilgili-sorusturma-1087329867.html
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balık, toplu balık ölümleri, ölü balık, yunanistan, kötü, koku
balık, toplu balık ölümleri, ölü balık, yunanistan, kötü, koku
Yunanistan'da balık ölümleri: Kötü koku bölgede yayılıyor
Yunanistan'ın Volos sahilinde binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplamasının üzerine kötü kokular yayılmaya başladı. Bölgede bazı işletmeler koku dolayısıyla kepenk kapattı. Yetkililer 100 tonun üzerinde ölü balık toplandığını açıkladı.
Yunanistan'ın Volos kentinde 27 Ağustos'ta binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplamasının ardından çevreye yoğun ve rahatsız edici bir koku yayılmaya başladı.
Ölü balıkların neden olduğu koku bölge sakinlerini ve turizmi olumsuz etkiledi. Bölge esnafı tarafından kokunun dayanılmaz hale geldiği belirtilirken, bazı işletmelerin geçici olarak kepenk kapattığı aktarıldı.
Yunan basınına göre, Otelciler Birliği yetkilileri, bölgenin imajının zedelenmesi gerekçesiyle sorumlulara karşı dava açmayı ve tazminat talep etmeyi düşündüklerini ifade etti.
Yunan yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, ölü balık yığınları kilometrelerce uzanıyor. Şu ana kadar 100 tonun üzerinde ölü balık toplandığı bildirildi.