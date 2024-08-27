https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/yunanistanda-binlerce-olu-balik-deniz-yuzeyini-kapladi-toplu-balik-olumleriyle-ilgili-sorusturma-1087329867.html

Yunanistan'da binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı: Toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Yunanistan'da binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı: Toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Yunanistan'ın Volos sahilinde binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplaması korkuttu. Bölgede toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T16:25+0300

2024-08-27T16:25+0300

2024-08-27T16:26+0300

dünya

yunanistan

toplu balık ölümleri

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Yunanistan'ın eski yerleşim bölgelerinden olan Antik Magnesia bölgesinde yer alan liman şehri Volos'ta binlerce ölü balık, sahili ve deniz yüzeyini kapladı. Bölge halkı tarafından görüntüler sosyal medyadan paylaşılırken, savcılık bölgedeki deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tatlı su balıkları öldü açıklaması Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balığı olduğunu belirterek, yaklaşık bir haftadır bölgede yaşanan toplu balık ölümlerinin bölgedeki akarsularla denize ulaşan tatlı su balıklarının tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamamasından kaynaklandığını savundu.

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yunanistan, toplu balık ölümleri