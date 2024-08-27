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Yunanistan'da binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı: Toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Yunanistan'da binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı: Toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Yunanistan'ın Volos sahilinde binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplaması korkuttu. Bölgede toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T16:25+0300
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dünya
yunanistan
toplu balık ölümleri
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Yunanistan'ın eski yerleşim bölgelerinden olan Antik Magnesia bölgesinde yer alan liman şehri Volos'ta binlerce ölü balık, sahili ve deniz yüzeyini kapladı. Bölge halkı tarafından görüntüler sosyal medyadan paylaşılırken, savcılık bölgedeki deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tatlı su balıkları öldü açıklaması Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balığı olduğunu belirterek, yaklaşık bir haftadır bölgede yaşanan toplu balık ölümlerinin bölgedeki akarsularla denize ulaşan tatlı su balıklarının tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamamasından kaynaklandığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/izmir-korfezindeki-toplu-balik-olumlerinin-nedeni-belli-oldu-1087210997.html
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Yunanistan'da binlerce ölü balık deniz yüzeyini kapladı: Toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

16:25 27.08.2024 (güncellendi: 16:26 27.08.2024)
© AAYunanistan
Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AA
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Yunanistan'ın Volos sahilinde binlerce ölü balığın deniz yüzeyini kaplaması korkuttu. Bölgede toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yunanistan'ın eski yerleşim bölgelerinden olan Antik Magnesia bölgesinde yer alan liman şehri Volos'ta binlerce ölü balık, sahili ve deniz yüzeyini kapladı. Bölge halkı tarafından görüntüler sosyal medyadan paylaşılırken, savcılık bölgedeki deniz suyu kirliliğini ve balıkların ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tatlı su balıkları öldü açıklaması

Yunan basınına konuşan uzmanlar, ölen balıkların tatlı su balığı olduğunu belirterek, yaklaşık bir haftadır bölgede yaşanan toplu balık ölümlerinin bölgedeki akarsularla denize ulaşan tatlı su balıklarının tuzlu deniz suyuna uyum sağlayamamasından kaynaklandığını savundu.
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
TÜRKİYE
İzmir Körfezi'ndeki toplu balık ölümlerinin nedeni belli oldu
24 Ağustos, 11:33
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