YÖK'ten başörtülü olması nedeniyle başvurusu reddedilen Dilara Çiçek'e ilişkin açıklama

İstanbul’da yapılacak Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencimiz Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olması gerekçesiyle reddedilmesi ile ilgili açıklamamızı kamuoyunun dikkatine sunarız: Kıymetli öğrencimiz Dilara Çiçek’in İstanbul’da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde başörtülü olması nedeniyle görev almasının ve bu vesileyse eğitim hakkının engellenmesini kınıyoruz. Öğrencimizle yaptığımız görüşmede kendisine olan destek ve güvenimizin tam olduğunu, yaşadığı mağduriyeti gidermek ve iyi bir hekim olma çabasına destek olmak amacıyla üniversitelerimizin diş hekimliği üzerine yapacakları etkinlik ve kongrelere davet edeceğimizi ilettik.