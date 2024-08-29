https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/yokten-basortulu-olmasi-nedeniyle-basvurusu-reddedilen-dilara-ciceke-iliskin-aciklama-1087432632.html
YÖK'ten başörtülü olması nedeniyle başvurusu reddedilen Dilara Çiçek'e ilişkin açıklama
YÖK'ten başörtülü olması nedeniyle başvurusu reddedilen Dilara Çiçek'e ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran ve başörtülü olduğu gerekçesiyle başvurusu reddedilen Dilara Çiçek'e... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T21:24+0300
2024-08-29T21:24+0300
2024-08-29T21:24+0300
türkiye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
başörtüsü
diş hekimi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069153628_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1b9b835453052fee259e8d67b0742956.jpg
Yükseköğretim Kurulu, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvuru başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'e desteklerinin tam olduğunu dile getirdi.YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/dilara-ciceke-basortulu-oldugu-gerekcesiyle-kongrede-gorev-verilmemesi-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-1087386864.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069153628_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_c048652c4398d7ce94b1f80f2e65a905.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yök, yükseköğretim kurulu (yök), başörtüsü, diş hekimi
yök, yükseköğretim kurulu (yök), başörtüsü, diş hekimi
YÖK'ten başörtülü olması nedeniyle başvurusu reddedilen Dilara Çiçek'e ilişkin açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak için başvuran ve başörtülü olduğu gerekçesiyle başvurusu reddedilen Dilara Çiçek'e ilişkin açıklama yaptı.
Yükseköğretim Kurulu, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvuru başörtüsü nedeniyle reddedilen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'e desteklerinin tam olduğunu dile getirdi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
İstanbul’da yapılacak Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencimiz Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olması gerekçesiyle reddedilmesi ile ilgili açıklamamızı kamuoyunun dikkatine sunarız: Kıymetli öğrencimiz Dilara Çiçek’in İstanbul’da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde başörtülü olması nedeniyle görev almasının ve bu vesileyse eğitim hakkının engellenmesini kınıyoruz. Öğrencimizle yaptığımız görüşmede kendisine olan destek ve güvenimizin tam olduğunu, yaşadığı mağduriyeti gidermek ve iyi bir hekim olma çabasına destek olmak amacıyla üniversitelerimizin diş hekimliği üzerine yapacakları etkinlik ve kongrelere davet edeceğimizi ilettik.