https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/dilara-ciceke-basortulu-oldugu-gerekcesiyle-kongrede-gorev-verilmemesi-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-1087386864.html

Dilara Çiçek'e başörtülü olduğu gerekçesiyle kongrede görev verilmemesi iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Dilara Çiçek'e başörtülü olduğu gerekçesiyle kongrede görev verilmemesi iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T19:01+0300

2024-08-28T19:01+0300

2024-08-28T19:01+0300

türkiye

dilara çiçek

soruşturma

başörtü

başörtüsü

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.İddiayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Tunç, "Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu belirten Tunç açıklamasında şu ifadelere de yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/chp-genel-baskani-ozel-bu-partiden-ne-bolucu-cikar-ne-din-dusmani-cikar-1087384452.html

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