https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/dilara-ciceke-basortulu-oldugu-gerekcesiyle-kongrede-gorev-verilmemesi-iddiasiyla-ilgili-sorusturma-1087386864.html
Dilara Çiçek'e başörtülü olduğu gerekçesiyle kongrede görev verilmemesi iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Dilara Çiçek'e başörtülü olduğu gerekçesiyle kongrede görev verilmemesi iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T19:01+0300
2024-08-28T19:01+0300
2024-08-28T19:01+0300
türkiye
dilara çiçek
soruşturma
başörtü
başörtüsü
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.İddiayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Tunç, "Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu belirten Tunç açıklamasında şu ifadelere de yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/chp-genel-baskani-ozel-bu-partiden-ne-bolucu-cikar-ne-din-dusmani-cikar-1087384452.html
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Dilara Çiçek'e başörtülü olduğu gerekçesiyle kongrede görev verilmemesi iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç, Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, TCK'nin 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasına yönelik bir açıklama yaptı.
İddiayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Tunç, "Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu belirten Tunç açıklamasında şu ifadelere de yer verdi.
"Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır. Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."