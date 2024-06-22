https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/anlasmazlik-oldugu-soyleniyordu-17-yasindaki-cocuk-babasini-tufekle-vurdu--1085125822.html
Anlaşmazlık olduğu söyleniyordu: 17 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurdu
Anlaşmazlık olduğu söyleniyordu: 17 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurdu
Sputnik Türkiye
Sivas’ın Suşehri ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, babasını tüfekle vurarak öldürdü. 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T19:44+0300
2024-06-22T19:44+0300
2024-06-22T19:44+0300
türkiye
çocuk
baba
sivas
tüfek
pompalı tüfek
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Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ta meydana geldi. 17 yaşındaki Ö.T.U. aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen babası Selman U.'yu (46) evlerinde av tüfeğiyle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Selman U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldüren Ö.T.U. ise ekiplerce yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/trabzonda-feci-olum-cop-kamyonu-ile-direk-arasina-sikisan-isci-hayatini-kaybetti---1085123780.html
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çocuk, baba, sivas, tüfek, pompalı tüfek
çocuk, baba, sivas, tüfek, pompalı tüfek
Anlaşmazlık olduğu söyleniyordu: 17 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurdu
Sivas’ın Suşehri ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, babasını tüfekle vurarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ta meydana geldi.
17 yaşındaki Ö.T.U. aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen babası Selman U.'yu (46) evlerinde av tüfeğiyle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Selman U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Babasını öldüren Ö.T.U. ise ekiplerce yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.