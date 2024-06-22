https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/anlasmazlik-oldugu-soyleniyordu-17-yasindaki-cocuk-babasini-tufekle-vurdu--1085125822.html

Anlaşmazlık olduğu söyleniyordu: 17 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurdu

Anlaşmazlık olduğu söyleniyordu: 17 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurdu

Sputnik Türkiye

Sivas’ın Suşehri ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, babasını tüfekle vurarak öldürdü. 22.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-22T19:44+0300

2024-06-22T19:44+0300

2024-06-22T19:44+0300

türkiye

çocuk

baba

sivas

tüfek

pompalı tüfek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/08/1042802568_71:0:1211:641_1920x0_80_0_0_364083b4d9852a90fd1f01e609f6db8a.jpg

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ta meydana geldi. 17 yaşındaki Ö.T.U. aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen babası Selman U.'yu (46) evlerinde av tüfeğiyle vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Selman U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Babasını öldüren Ö.T.U. ise ekiplerce yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/trabzonda-feci-olum-cop-kamyonu-ile-direk-arasina-sikisan-isci-hayatini-kaybetti---1085123780.html

türkiye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çocuk, baba, sivas, tüfek, pompalı tüfek