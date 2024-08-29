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Ünlü oyuncu Sevil Üstekin'e veda: Son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu Sevil Üstekin'e veda: Son yolculuğuna uğurlandı
Sputnik Türkiye
Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin kalplerine taht kuran sanatçı Sevil Öztekin bugün son yolculuğuna uğurlandı. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T16:11+0300
2024-08-29T16:11+0300
yaşam
sevil üstekin
cenaze töreni
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Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen isimlerinden olan, 'Müzevir Müzeyyen' karakteriyle de televizyon izleyicilerinin hafızalarına kazınan oyuncu Sevil Öztekin bugün toprağa verildi. Usta oyuncunun cenaze namazı, Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Üstekin'in ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, sanatçı Erol Evgin, Hasibe Eren, Açelya Akkoyun ve Kandemir Konduk da katıldı. 'Doğuştan oyuncuydu'Öztekin ile 1980'de sahneye çıktıklarını, turneye gittiklerini anlatan sanatçı Erol Evgin, "Çok zarif bir hanımefendiydi. Çok iyi bir aktristi. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın." dedi.Oyuncu Ulvi Alacakaptan ise Üstekin ile aynı dönemde profesyonel oyunculuğa başladıklarını aktararak, "Bazı oyuncular ne oynuyorsa seyretmek istersin. Sevil onlardandı. Doğuştan oyuncuydu. Sessiz şöhretlerden biriydi." diye konuştu. Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından, Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi. Bir çok karakteri başarıyla canlandırdıÜsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olan Üstekin, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığındaki özel tiyatro okulu LCC'de 3 yıl eğitim gördü.Usta oyuncu Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.Sevil Üstekin, 'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' filmlerinde canlandırdığı karakterlerle sinemaseverlerin hafızına kazandı.
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sevil üstekin, cenaze töreni
sevil üstekin, cenaze töreni

Ünlü oyuncu Sevil Üstekin'e veda: Son yolculuğuna uğurlandı

16:11 29.08.2024
© AA / Fatih TürkyılmazSevil Üstekin
Sevil Üstekin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA / Fatih Türkyılmaz
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Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin kalplerine taht kuran sanatçı Sevil Öztekin bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Türk tiyatrosu ve sinemasının sevilen isimlerinden olan, 'Müzevir Müzeyyen' karakteriyle de televizyon izleyicilerinin hafızalarına kazınan oyuncu Sevil Öztekin bugün toprağa verildi.
Usta oyuncunun cenaze namazı, Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Üstekin'in ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene, sanatçı Erol Evgin, Hasibe Eren, Açelya Akkoyun ve Kandemir Konduk da katıldı.
© AA / Fatih TürkyılmazSevil Üstekin
Sevil Üstekin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
Sevil Üstekin
© AA / Fatih Türkyılmaz

'Doğuştan oyuncuydu'

Öztekin ile 1980'de sahneye çıktıklarını, turneye gittiklerini anlatan sanatçı Erol Evgin, "Çok zarif bir hanımefendiydi. Çok iyi bir aktristi. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın." dedi.
Oyuncu Ulvi Alacakaptan ise Üstekin ile aynı dönemde profesyonel oyunculuğa başladıklarını aktararak, "Bazı oyuncular ne oynuyorsa seyretmek istersin. Sevil onlardandı. Doğuştan oyuncuydu. Sessiz şöhretlerden biriydi." diye konuştu.
Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından, Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

Bir çok karakteri başarıyla canlandırdı

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden mezun olan Üstekin, Muhsin Ertuğrul'un başkanlığındaki özel tiyatro okulu LCC'de 3 yıl eğitim gördü.
Usta oyuncu Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.
Sevil Üstekin, 'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' filmlerinde canlandırdığı karakterlerle sinemaseverlerin hafızına kazandı.
Sevil Üstekin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
YAŞAM
Oyuncu Sevil Üstekin hayatını kaybetti
27 Ağustos, 15:55
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