https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsde-nukleer-guvenlikle-ilgili-durum-son-derece-ciddi-1087436777.html

UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS'de nükleer güvenlikle ilgili durum son derece ciddi

UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS'de nükleer güvenlikle ilgili durum son derece ciddi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ndeki güvenlikle ilgili durumun son derece ciddi... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T23:40+0300

2024-08-29T23:40+0300

2024-08-29T23:39+0300

dünya

rafael mariano grossi

zaporojye nükleer güç santrali

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

güvenlik

nükleer felaket

kursk

rusya

moskova

kiev

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Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ni ziyareti öncesi açıklama yapan Grossi, santralde güvenlikle ilgili durumun ciddiyetini koruduğunu, ne pahasına olursa olsun bir nükleer felaketten kaçınılması gerektiğini söyledi.Grossi, "Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santraline yönelik misyonu başlattığımımzdan bu yana iki yıl geçti, bu misyona her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Son zamanlarda yaşanan son derece endişe verici olayların açıkça ortaya koyduğu gibi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ndeki nükleer güvenlikle ilgili durum son derece ciddi olmaya devam ediyor" dedi.Her ne pahasına olursa olsun nükleer birfelaketten kaçınılması gerektiğini vurgulayan Grossi, "Bu trajik savaş boyunca mesajım açık ve netti: Her ne pahasına olursa olsun nükleer bir felakettenkaçınılmalı ve nükleer enerji santrallerine asla saldırılmamalıdır” ifadelerini kullandı.27 Ağustos’ta Rusya’nın Kursk bölgesini ziyaret eden Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları incelemesinin ardından "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" açıklamasına bulunmuş ve konumu ne olursa olsun hiçbir nükleer santrale saldırının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.Grossi ayrıca, Kiev’i ziyaret ederek Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi planladığını ve görüşmenin en önemli konusunun UAEA’nın Moskova ve Kiev ile diyalogunun sürdürülmesi olacağını, iletişim kanallarının açık kalması ve etkileşimin devam etmesi gerektiğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynanin-saldiri-girisimlerinin-hedefinde-olan--kursk-nukleer-guc-santralinde-son-durum-ne-1087390179.html

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rafael mariano grossi, zaporojye nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), güvenlik, nükleer felaket, kursk, rusya, moskova, kiev, vladimir zelenskiy