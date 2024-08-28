https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynanin-saldiri-girisimlerinin-hedefinde-olan--kursk-nukleer-guc-santralinde-son-durum-ne-1087390179.html
Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin hedefinde olan Kursk Nükleer Güç Santrali'nde son durum ne?
Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin hedefinde olan Kursk Nükleer Güç Santrali'nde son durum ne?
Sputnik Türkiye
27 Ağustos’ta Rusya’nın Kursk bölgesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T20:49+0300
2024-08-28T20:49+0300
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Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir" diye konuştu. Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Rusya'nın nükleer enerji altyapısının en büyük tesislerinden biri olan Kursk NGS ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, kursk ngs, kursk, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, insansız hava aracı (iha), инфографика
infografik, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, kursk ngs, kursk, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, insansız hava aracı (iha), инфографика
Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin hedefinde olan Kursk Nükleer Güç Santrali'nde son durum ne?
27 Ağustos’ta Rusya’nın Kursk bölgesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali etrafındaki askeri faaliyetlerin yarattığı sonuçları incelediğini belirterek, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" açıklamasına bulundu.
Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir" diye konuştu.
Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Rusya'nın nükleer enerji altyapısının en büyük tesislerinden biri olan Kursk NGS ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.