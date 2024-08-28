https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynanin-saldiri-girisimlerinin-hedefinde-olan--kursk-nukleer-guc-santralinde-son-durum-ne-1087390179.html

Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin hedefinde olan Kursk Nükleer Güç Santrali'nde son durum ne?

Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin hedefinde olan Kursk Nükleer Güç Santrali'nde son durum ne?

Sputnik Türkiye

27 Ağustos’ta Rusya’nın Kursk bölgesini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kursk Nükleer Güç Santrali... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T20:49+0300

2024-08-28T20:49+0300

2024-08-28T20:49+0300

multimedya

infografik

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

rusya

kursk ngs

kursk

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

uaea

insansız hava aracı (iha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087390024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_20dd9634bcdb0de7bb229b1bd9af93cb.jpg

Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir" diye konuştu. Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Rusya'nın nükleer enerji altyapısının en büyük tesislerinden biri olan Kursk NGS ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

ukrayna

rusya

kursk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, kursk ngs, kursk, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uaea, insansız hava aracı (iha), инфографика