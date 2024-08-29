https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dursun-ozbek-suc-duyurusunda-bulundu-1087431524.html

Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusu

Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T20:02+0300

2024-08-29T20:02+0300

2024-08-29T20:02+0300

spor

dursun özbek

galatasaray sk

karaborsa

soruşturma

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Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek'in karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Son günlerde karaborsa bilet iddiaları gündeme gelmiş ve Galatasaray Kulübü konuyla ilgili açıklama yapmıştı.Galatasaray tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir" denilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaraydan-karaborsa-bilet-iddialariyla-ilgili-aciklama-denetim-kurulu-sorusturma-baslatti-1087394755.html

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dursun özbek, galatasaray sk, karaborsa, soruşturma