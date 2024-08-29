Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ziraat Bankası çiftçilerin tarlalarını satışa çıkardı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de en çok tercih edilen estetik operasyonlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sokakta insanları rastgele bıçaklayan saldırganlarla gündeme gelen hastalık: Mizantropi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Renticar CEO'su Zafer Salman: Çin arabaları Avrupalı otomobillerden dayanıklı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump, katıldığı her seçimde azınlıklar arasındaki oyunu artırmayı başardı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
17:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
18:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
18:25
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
19:10
2 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Yirmi FETÖ'cü, yakayı ele verdi
20:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
20:39
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Nazilerin soykırım ve öjenik politikası
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Şehir hastanelerine bütçeden 83,7 milyar lira harcandı: ‘Kara deliğe dönüşmüş durumda’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bu haftaki dosya konumuz ''estetik çılgınlığı''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Yusuf Dikeç’ten ikonik duruşu için patent başvurusu
15:10
2 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
15:23
3 dk
SESLİ HABER
İmamoğlu, deprem bölgesine yönelik destekleri açıkladı: Belediyeler arasında köprü olacağız
15:35
2 dk
SESLİ HABER
Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu başarısı
15:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Türkiye-Suriye normalleşmesini istemeyenlerin başında İsrail geliyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme dönemi: 'Dolandırıcılığa karşı koruyor'
17:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
Araştırmacı Özersin: Pavel Durov’u katalog suçlarla itham ettiler
18:14
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin F-35 teklifi tekrar gündemde: ‘Maliyeti vatandaşın sırtına yük olur’
18:32
5 dk
SESLİ HABER
Askere geri dönmeyen yirmi İsrailli yargılanabilir
18:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ağustos ayı açlık sınırı açıklandı
19:21
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dursun-ozbek-suc-duyurusunda-bulundu-1087431524.html
Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusu
Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T20:02+0300
2024-08-29T20:02+0300
spor
dursun özbek
galatasaray sk
karaborsa
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070491561_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1d7e9257314b3fb3d8bb5c70a06ebe4.jpg
Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek'in karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Son günlerde karaborsa bilet iddiaları gündeme gelmiş ve Galatasaray Kulübü konuyla ilgili açıklama yapmıştı.Galatasaray tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir" denilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaraydan-karaborsa-bilet-iddialariyla-ilgili-aciklama-denetim-kurulu-sorusturma-baslatti-1087394755.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070491561_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e5ca993cd9bc8c7d47772027e7e29bf5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dursun özbek, galatasaray sk, karaborsa, soruşturma
dursun özbek, galatasaray sk, karaborsa, soruşturma

Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusu

20:02 29.08.2024
© AADursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA
Abone ol
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek'in karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur."

Son günlerde karaborsa bilet iddiaları gündeme gelmiş ve Galatasaray Kulübü konuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Galatasaray tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir" denilmişti.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
SPOR
Galatasaray'dan karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama: 'Denetim kurulu soruşturma başlattı'
Dün, 23:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала