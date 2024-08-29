https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/dursun-ozbek-suc-duyurusunda-bulundu-1087431524.html
Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusu
Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T20:02+0300
2024-08-29T20:02+0300
2024-08-29T20:02+0300
spor
dursun özbek
galatasaray sk
karaborsa
soruşturma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070491561_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1d7e9257314b3fb3d8bb5c70a06ebe4.jpg
Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek'in karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Son günlerde karaborsa bilet iddiaları gündeme gelmiş ve Galatasaray Kulübü konuyla ilgili açıklama yapmıştı.Galatasaray tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir" denilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/galatasaraydan-karaborsa-bilet-iddialariyla-ilgili-aciklama-denetim-kurulu-sorusturma-baslatti-1087394755.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/02/1070491561_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e5ca993cd9bc8c7d47772027e7e29bf5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dursun özbek, galatasaray sk, karaborsa, soruşturma
dursun özbek, galatasaray sk, karaborsa, soruşturma
Dursun Özbek'ten karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suç duyurusu
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek'in karaborsa bilet iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur."
Son günlerde karaborsa bilet iddiaları gündeme gelmiş ve Galatasaray Kulübü konuyla ilgili açıklama yapmıştı.
Galatasaray tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir" denilmişti.