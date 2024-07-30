https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/aclik-siniri-19-bin-lirayi-yoksulluk-siniri-62-bin-lirayi-asti-1086326584.html

Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 62 bin lirayı aştı

Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 62 bin lirayı aştı

Sputnik Türkiye

Türk-İş, temmuz ayında açlık sınırının 19 bin 234 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin lirayı aştı. Gıda fiyatları ise geçen aya göre yüzde... 30.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-30T10:32+0300

2024-07-30T10:32+0300

2024-07-30T10:32+0300

ekonomi

açlık

açlık sınırı

türk-iş

enflasyon

ekonomi

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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.Araştırmaya göre nisan ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liraya yükseldi.Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti.Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liraya yükseldi.Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 24 bin 902 liraya yükseldi.Mutfak enflasyonunda artışAnkara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 1,35 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bakan-bolat-enflasyonla-mucadele-programi-hukumetin-ana-hedefi-haline-geldi-1086148920.html

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açlık, açlık sınırı, türk-iş, enflasyon, ekonomi