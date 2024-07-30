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TBMM'den geçen hayvan yasası için Bakan Yumaklı konuşuyor: Nasıl uygulanacak?
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Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 62 bin lirayı aştı
Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 62 bin lirayı aştı
Sputnik Türkiye
Türk-İş, temmuz ayında açlık sınırının 19 bin 234 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin lirayı aştı. Gıda fiyatları ise geçen aya göre yüzde... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T10:32+0300
2024-07-30T10:32+0300
ekonomi
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açlık sınırı
türk-iş
enflasyon
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Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.Araştırmaya göre nisan ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liraya yükseldi.Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti.Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liraya yükseldi.Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 24 bin 902 liraya yükseldi.Mutfak enflasyonunda artışAnkara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 1,35 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240723/bakan-bolat-enflasyonla-mucadele-programi-hukumetin-ana-hedefi-haline-geldi-1086148920.html
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açlık, açlık sınırı, türk-iş, enflasyon, ekonomi
açlık, açlık sınırı, türk-iş, enflasyon, ekonomi

Açlık sınırı 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 62 bin lirayı aştı

10:32 30.07.2024
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Türk-İş, temmuz ayında açlık sınırının 19 bin 234 liraya yükseldiğini açıkladı. Yoksulluk sınırı da 62 bin lirayı aştı. Gıda fiyatları ise geçen aya göre yüzde 1.35 artış kaydetti.
Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre nisan ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 19 bin 234 liraya yükseldi.
Böylece açlık sınırı, asgari ücretin 2 bin 232 lira üzerinde gerçekleşti.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 62 bin 653 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 24 bin 902 liraya yükseldi.

Mutfak enflasyonunda artış

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 1,35 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 64,99 olarak hesaplandı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim ise yüzde 81,16 oldu.
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Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadele programı hükümetin ana hedefi haline geldi
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