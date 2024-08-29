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Pakistan'da son 48 yılın yağış rekoru kırıldı, sel felaketi meydana geldi: 260 ölü
Pakistan'da son 48 yılın yağış rekoru kırıldı, sel felaketi meydana geldi: 260 ölü
Sputnik Türkiye
Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketleri nedeniyle Pakistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a yükseldi. 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T11:26+0300
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Pakistan’da muson yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı olaylar nedeniyle 1 Temmuz’dan bu yana Pencap eyaletinde 98, Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 77, Sindh eyaletinde 55, Belucistan eyaletinde ise 30 kişi hayatını kaybetti.Son 48 yılın yağış rekoru kırıldı Pakistan Su ve Sanitasyon Kurumu (Wasa) tarafından yapılan açıklamada, Pencap’ın Multan şehrinde son 48 yılın yağış rekorunun kırıldığı bildirildi. Öte yandan, şiddetli yağış tahmini nedeniyle Haydarabad, Sanghar, Tando Allahyar, Tando Muhammad Khan, Jamshoro, Matiari, Badin ve Mirpur Khas şehirlerinde bugün okullar tatil edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240420/pakistandaki-sel-ve-yildirimlarda-can-kaybi-87ye-yukseldi-1082967817.html
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pakistan, sel felaketi, ölü sayısı
pakistan, sel felaketi, ölü sayısı

Pakistan'da son 48 yılın yağış rekoru kırıldı, sel felaketi meydana geldi: 260 ölü

11:26 29.08.2024
© AP Photo / K.M. ChaudaryPakistan sel
Pakistan sel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AP Photo / K.M. Chaudary
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Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketleri nedeniyle Pakistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 260'a yükseldi.
Pakistan’da muson yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı olaylar nedeniyle 1 Temmuz’dan bu yana Pencap eyaletinde 98, Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde 77, Sindh eyaletinde 55, Belucistan eyaletinde ise 30 kişi hayatını kaybetti.

Son 48 yılın yağış rekoru kırıldı

Pakistan Su ve Sanitasyon Kurumu (Wasa) tarafından yapılan açıklamada, Pencap’ın Multan şehrinde son 48 yılın yağış rekorunun kırıldığı bildirildi. Öte yandan, şiddetli yağış tahmini nedeniyle Haydarabad, Sanghar, Tando Allahyar, Tando Muhammad Khan, Jamshoro, Matiari, Badin ve Mirpur Khas şehirlerinde bugün okullar tatil edildi.
İran Pakistan saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2024
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20 Nisan, 12:53
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