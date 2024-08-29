https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/saglik-bakanligi-salgin-tedbirlerini-artiriyor-sitelere-mini-hastane-geliyor-1-ay-icinde-kurulacak-1087414626.html

Sağlık Bakanlığı salgın tedbirlerini artırıyor: Sitelere mini hastane geliyor, 1 ay içinde kurulacak

Sağlık Bakanlığı salgın tedbirlerini artırıyor: Sitelere mini hastane geliyor, 1 ay içinde kurulacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı olası salgınlara karşı tedbirlerini artırarak 150'den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelere mini hastane ya da sağlık odası zorunluluğu... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T13:34+0300

2024-08-29T13:34+0300

2024-08-29T13:34+0300

türkiye

site

virüs

salgın

sağlık bakanlığı

kemal memişoğlu

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Sağlık Bakanlığı, başta Maymun Çiçeği olmak üzere olası salgın hastalıklar ve mevcut hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı.Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yetkilileri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, toplu konut alanlarında sağlık odalarının kurulmasını öngören proje hakkında anlaşmaya varıldı. Bakan Memişoğlu, projeyi onaylayarak tüm Türkiye'de uygulanması için gerekli talimatları verdi. Proje kapsamında, sitelerin ortak kullanım alanlarından biri Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek ve bakanlık bu alanlarda gerekli çalışmaları başlatacak.Maymun çiçeğine olası hazırlıkBu sayede, tansiyon ölçümleri, düzenli enjeksiyonlar, yaralanmalar ve bulaşıcı hastalıkların etkilerinin asgari düzeye indirilmesi gibi hastane müdahalesine gerek duyulmayan durumlar, site içindeki sağlık odalarında çözülebilecek. Ayrıca, bu uygulama ile şehir trafiği ve hastanelerdeki yoğunluğun da azalması hedefleniyor. Proje, tüm dünyada beklenen veya olası maymun çiçeği salgını gibi durumlara karşı da önceden hazırlıklı olunmasını sağlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html

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