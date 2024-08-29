https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/saglik-bakanligi-salgin-tedbirlerini-artiriyor-sitelere-mini-hastane-geliyor-1-ay-icinde-kurulacak-1087414626.html
Sağlık Bakanlığı salgın tedbirlerini artırıyor: Sitelere mini hastane geliyor, 1 ay içinde kurulacak
Sağlık Bakanlığı salgın tedbirlerini artırıyor: Sitelere mini hastane geliyor, 1 ay içinde kurulacak
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı olası salgınlara karşı tedbirlerini artırarak 150'den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelere mini hastane ya da sağlık odası zorunluluğu... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T13:34+0300
2024-08-29T13:34+0300
2024-08-29T13:34+0300
türkiye
site
virüs
salgın
sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu
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Sağlık Bakanlığı, başta Maymun Çiçeği olmak üzere olası salgın hastalıklar ve mevcut hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı.Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yetkilileri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, toplu konut alanlarında sağlık odalarının kurulmasını öngören proje hakkında anlaşmaya varıldı. Bakan Memişoğlu, projeyi onaylayarak tüm Türkiye'de uygulanması için gerekli talimatları verdi. Proje kapsamında, sitelerin ortak kullanım alanlarından biri Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek ve bakanlık bu alanlarda gerekli çalışmaları başlatacak.Maymun çiçeğine olası hazırlıkBu sayede, tansiyon ölçümleri, düzenli enjeksiyonlar, yaralanmalar ve bulaşıcı hastalıkların etkilerinin asgari düzeye indirilmesi gibi hastane müdahalesine gerek duyulmayan durumlar, site içindeki sağlık odalarında çözülebilecek. Ayrıca, bu uygulama ile şehir trafiği ve hastanelerdeki yoğunluğun da azalması hedefleniyor. Proje, tüm dünyada beklenen veya olası maymun çiçeği salgını gibi durumlara karşı da önceden hazırlıklı olunmasını sağlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html
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sağlık bakanlığı mini hastane, sitelere mini hastane, sitelerde hastane mi olacak
sağlık bakanlığı mini hastane, sitelere mini hastane, sitelerde hastane mi olacak
Sağlık Bakanlığı salgın tedbirlerini artırıyor: Sitelere mini hastane geliyor, 1 ay içinde kurulacak
Sağlık Bakanlığı olası salgınlara karşı tedbirlerini artırarak 150'den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelere mini hastane ya da sağlık odası zorunluluğu getiriyor. 1 ay içerisinde tüm Türkiye'de kurulması planlanan hastaneler ile maymun çiçeği gibi olası salgınlara karşı da tedbir alınması planlanıyor.
Sağlık Bakanlığı, başta Maymun Çiçeği olmak üzere olası salgın hastalıklar ve mevcut hastanelerin yükünü azaltmak amacıyla önemli bir karar aldı.
Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği yetkilileri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, toplu konut alanlarında sağlık odalarının kurulmasını öngören proje hakkında anlaşmaya varıldı. Bakan Memişoğlu, projeyi onaylayarak tüm Türkiye'de uygulanması için gerekli talimatları verdi. Proje kapsamında, sitelerin ortak kullanım alanlarından biri Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek ve bakanlık bu alanlarda gerekli çalışmaları başlatacak.
Maymun çiçeğine olası hazırlık
Bu sayede, tansiyon ölçümleri, düzenli enjeksiyonlar, yaralanmalar ve bulaşıcı hastalıkların etkilerinin asgari düzeye indirilmesi gibi hastane müdahalesine gerek duyulmayan durumlar, site içindeki sağlık odalarında çözülebilecek. Ayrıca, bu uygulama ile şehir trafiği ve hastanelerdeki yoğunluğun da azalması hedefleniyor. Proje, tüm dünyada beklenen veya olası maymun çiçeği salgını gibi durumlara karşı da önceden hazırlıklı olunmasını sağlayacak.