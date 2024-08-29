https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rusyanin-uc-bolgesinde-6-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1087400007.html

Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım, Bryansk ve Belgorod bölgelerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının (İHA) engellendiği bildirildi... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T07:41+0300

2024-08-29T07:41+0300

2024-08-29T07:58+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

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ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.Kiev rejiminin bu girişimi akamete uğratılırken görev başındaki hava savunma sistemleri Kırım'da 3, Bryansk'ta 2 ve Belgorod Bölgesi’nde bir İHA imha etti.Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvozjayev, Telegram paylaşımında, Kırım açıklarında 4 Ukrayna İHA’sı ile üç insansız deniz aracının imha edildiğini duyurdu. Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rusya-disisleri-kiev-hedefleri-icin-her-turlu-yontemi-kullanmaya-hazir-1087399057.html

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