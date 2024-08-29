https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rusyanin-uc-bolgesinde-6-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1087400007.html
Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım, Bryansk ve Belgorod bölgelerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının (İHA) engellendiği bildirildi... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T07:41+0300
2024-08-29T07:41+0300
2024-08-29T07:58+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
kırım
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.Kiev rejiminin bu girişimi akamete uğratılırken görev başındaki hava savunma sistemleri Kırım'da 3, Bryansk'ta 2 ve Belgorod Bölgesi’nde bir İHA imha etti.Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvozjayev, Telegram paylaşımında, Kırım açıklarında 4 Ukrayna İHA’sı ile üç insansız deniz aracının imha edildiğini duyurdu. Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rusya-disisleri-kiev-hedefleri-icin-her-turlu-yontemi-kullanmaya-hazir-1087399057.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, kırım, sivastopol, belgorod, bryansk
Rusya’nın üç bölgesinde 6 Ukrayna İHA’sı imha edildi
07:41 29.08.2024 (güncellendi: 07:58 29.08.2024)
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım, Bryansk ve Belgorod bölgelerinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının (İHA) engellendiği bildirildi. Sivastopol Valisi Razvozjaev, Kırım açıklarında üç insansız deniz aracının engellendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Kiev rejiminin bu girişimi akamete uğratılırken görev başındaki hava savunma sistemleri Kırım'da 3, Bryansk'ta 2 ve Belgorod Bölgesi’nde bir İHA imha etti.
Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinin Valisi Mihail Razvozjayev, Telegram paylaşımında, Kırım açıklarında 4 Ukrayna İHA’sı ile üç insansız deniz aracının imha edildiğini duyurdu. Vali, olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.