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Rusya Dışişleri: Kiev, hedefleri için her türlü yöntemi kullanmaya hazır
Rusya Dışişleri: Kiev, hedefleri için her türlü yöntemi kullanmaya hazır
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk bölgesinde sivilleri kaçırmasına... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T07:18+0300
2024-08-29T07:18+0300
2024-08-29T07:21+0300
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Büyükelçi Rodion Miroşnik, Sputnik’e verdiği röportajda, Ukrayna rejiminin terörist bir rejim olduğuna vurgu yaparak, hedeflerine ulaşmak için sivilleri kaçırma dahil olmak üzere her türlü terör yöntemine başvurduğuna dikkat çekti.Ukraynalı asker radikal militanlar ve paralı askerler tarafından Kursk bölgesinde sivillere yönelik cinsel şiddet uygulandığına dair kanıtlar olduğunu kaydeden Miroşnik, Kiev rejiminin milliyetçi radikal oluşumlar tarafından temsil edilen ‘tüm ayaktakımını’ Kursk Bölgesi topraklarına gönderdiğini de sözlerine ekledi.Rusya'nın elinde Ukraynalı militanların Kursk Bölgesi'nde sivilleri kaçırdığına dair veriler olduğunu ve kaçırılanların nihai olmayan ön listelerinin bulunduğunu ekleyen Miroşnik, “Zelenskiy, savaşçılarına esir takası için rezervleri yenileme görevi verdiğine dair bir açıklama yaptı. Dolayısıyla sözde esirlerin yalnızca savaşan veya bunu arzu eden insanlar olduğunu söylemek için hiçbir dayanağımız yok. Ukrayna'nın herhangi bir vatandaş pahasına takas için esir rezervlerini yenilemeye hazır olduğu konusunda bir anlayışa sahibiz” değerlendirmesinde bulundu.Büyükelçi, Ukrayna birliklerinin düpedüz terörist savaşçılar gibi davrandığını vurgularken, “Bu kişilerin hangi nedenle ellerinde olduğunu yakınlarına, akrabalarına ve yetkililere bildirmek gibi bir çaba içerisine de girmiyorlar. Her şey gizleniyor” dedi.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 6 Ağustos sabahı saat 5.30'da Ukrayna birliklerinin Kursk Bölgesi'nde toprak ele geçirmek için saldırıya geçtiğini, ilerlemelerinin durdurulduğunu söylemişti.Gerasimov, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla tamamlanacağını vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki çatışmalar sırasında 7 bine yakın askerini kaybettiğini bildirirken, Ukrayna'ya ait 74 tankın da etkisiz hale getirildiği eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/ukraynali-savas-esiri-bize-kursk-bolgesinde-sivilleri-oldurme-emri-verildi-1087375396.html
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ukrayna kursk, rusya kursk, kursk saldırısı, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri: Kiev, hedefleri için her türlü yöntemi kullanmaya hazır
07:18 29.08.2024 (güncellendi: 07:21 29.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk bölgesinde sivilleri kaçırmasına ilişkin değerlendirmesinde, Kiev rejiminin hedeflerine ulaşmak için her yöntemi kullanmaya hazır olduğunu söyledi.
Büyükelçi Rodion Miroşnik, Sputnik’e verdiği röportajda, Ukrayna rejiminin terörist bir rejim olduğuna vurgu yaparak, hedeflerine ulaşmak için sivilleri kaçırma dahil olmak üzere her türlü terör yöntemine başvurduğuna dikkat çekti.
Ukraynalı asker radikal militanlar ve paralı askerler tarafından Kursk bölgesinde sivillere yönelik cinsel şiddet uygulandığına dair kanıtlar olduğunu kaydeden Miroşnik, Kiev rejiminin milliyetçi radikal oluşumlar tarafından temsil edilen ‘tüm ayaktakımını’ Kursk Bölgesi topraklarına gönderdiğini de sözlerine ekledi.
Rusya'nın elinde Ukraynalı militanların Kursk Bölgesi'nde sivilleri kaçırdığına dair veriler olduğunu ve kaçırılanların nihai olmayan ön listelerinin bulunduğunu ekleyen Miroşnik, “Zelenskiy, savaşçılarına esir takası için rezervleri yenileme görevi verdiğine dair bir açıklama yaptı. Dolayısıyla sözde esirlerin yalnızca savaşan veya bunu arzu eden insanlar olduğunu söylemek için hiçbir dayanağımız yok. Ukrayna'nın herhangi bir vatandaş pahasına takas için esir rezervlerini yenilemeye hazır olduğu konusunda bir anlayışa sahibiz” değerlendirmesinde bulundu.
Büyükelçi, Ukrayna birliklerinin düpedüz terörist savaşçılar gibi davrandığını vurgularken, “Bu kişilerin hangi nedenle ellerinde olduğunu yakınlarına, akrabalarına ve yetkililere bildirmek gibi bir çaba içerisine de girmiyorlar. Her şey gizleniyor” dedi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 6 Ağustos sabahı saat 5.30'da Ukrayna birliklerinin Kursk Bölgesi'nde toprak ele geçirmek için saldırıya geçtiğini, ilerlemelerinin durdurulduğunu söylemişti.
Gerasimov, Kursk Bölgesi'ndeki operasyonun düşmanın yenilgiye uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla tamamlanacağını vurgulamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki çatışmalar sırasında 7 bine yakın askerini kaybettiğini bildirirken, Ukrayna'ya ait 74 tankın da etkisiz hale getirildiği eklendi.