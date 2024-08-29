Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Birleşik Karargah Başkanı Tümgeneral Andrey Serdyukov, NATO'nun KGAÖ ülkelerinin sınırları yakınında askeri varlığını artırdığını ifade etti.



KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı Serdyukov, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarının KGAÖ'nün sorumluluk bölgesinde gerilime yol açtığını vurguladı.



Serdyukov, "Doğu Avrupa'da oluşan son derece zorlu askeri ve siyasi durum, üye ülkelerimiz üzerinde ciddi bir etkiye yol açıyor. Kiev rejiminin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki eşsiz provokasyonu gerilimin tırmanmasına yol açıyor" dedi.



KGAÖ'nün Batılı ülkeler tarafından 'çatışma potansiyelini Rusya ve müttefiklerine bilinçli olarak yansıtacak bir ileri karakol olarak' görüldüğünü kaydeden Serdyukov, NATO'nun bunu askeri varlığını artırmak için bahane olarak kullandığının altını çizdi.



KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı, "Doğu'dan gelen sözde tehditten korunma bahanesiyle NATO koalisyon güçlerine bağlı grupların KGAÖ'nün batı sınırları yakınındaki varlığı artıyor. Ukrayna'ya finansman ve silah pompalama, Polonya ve Baltık ülkelerini silahlandırma faaliyetlerine devam ediliyor" ifadelerini kullandı.



Serdyukov, toprak ihtilaflarının çözülememesi ve Batı'nın nüfuzunu artırma arzusu nedeniyle oluşan yüksek cepheleşme düzeyinin Kafkasya'daki durumu da aynı şekilde zorlaştırdığını ve bunun ciddi endişe yarattığını belirtti.