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Rusya öncülüğündeki KGAÖ: NATO, sınırlarımız yakınında askeri varlığını artırıyor
Rusya öncülüğündeki KGAÖ: NATO, sınırlarımız yakınında askeri varlığını artırıyor
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2024-08-29T11:43+0300
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Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Birleşik Karargah Başkanı Tümgeneral Andrey Serdyukov, NATO'nun KGAÖ ülkelerinin sınırları yakınında askeri varlığını artırdığını ifade etti.KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı Serdyukov, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarının KGAÖ'nün sorumluluk bölgesinde gerilime yol açtığını vurguladı.Serdyukov, "Doğu Avrupa'da oluşan son derece zorlu askeri ve siyasi durum, üye ülkelerimiz üzerinde ciddi bir etkiye yol açıyor. Kiev rejiminin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki eşsiz provokasyonu gerilimin tırmanmasına yol açıyor" dedi.KGAÖ'nün Batılı ülkeler tarafından 'çatışma potansiyelini Rusya ve müttefiklerine bilinçli olarak yansıtacak bir ileri karakol olarak' görüldüğünü kaydeden Serdyukov, NATO'nun bunu askeri varlığını artırmak için bahane olarak kullandığının altını çizdi.KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı, "Doğu'dan gelen sözde tehditten korunma bahanesiyle NATO koalisyon güçlerine bağlı grupların KGAÖ'nün batı sınırları yakınındaki varlığı artıyor. Ukrayna'ya finansman ve silah pompalama, Polonya ve Baltık ülkelerini silahlandırma faaliyetlerine devam ediliyor" ifadelerini kullandı.Serdyukov, toprak ihtilaflarının çözülememesi ve Batı'nın nüfuzunu artırma arzusu nedeniyle oluşan yüksek cepheleşme düzeyinin Kafkasya'daki durumu da aynı şekilde zorlaştırdığını ve bunun ciddi endişe yarattığını belirtti.
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kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), andrey serdyukov, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, saldırı, provokasyon, nato, polonya, baltık ülkeleri
kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kolektif güvenlik antlaşması örgütü (kgaö), andrey serdyukov, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, kursk, kursk bölgesi, saldırı, provokasyon, nato, polonya, baltık ülkeleri

Rusya öncülüğündeki KGAÖ: NATO, sınırlarımız yakınında askeri varlığını artırıyor

11:43 29.08.2024
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinKGAÖ barış güçleri
KGAÖ barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
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Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) NATO'nun bölgedeki askeri faaliyetlerine dair açıklama geldi.
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Birleşik Karargah Başkanı Tümgeneral Andrey Serdyukov, NATO'nun KGAÖ ülkelerinin sınırları yakınında askeri varlığını artırdığını ifade etti.

KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı Serdyukov, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne yönelik saldırılarının KGAÖ'nün sorumluluk bölgesinde gerilime yol açtığını vurguladı.

Serdyukov, "Doğu Avrupa'da oluşan son derece zorlu askeri ve siyasi durum, üye ülkelerimiz üzerinde ciddi bir etkiye yol açıyor. Kiev rejiminin Rusya'nın Kursk Bölgesi'ndeki eşsiz provokasyonu gerilimin tırmanmasına yol açıyor" dedi.

KGAÖ'nün Batılı ülkeler tarafından 'çatışma potansiyelini Rusya ve müttefiklerine bilinçli olarak yansıtacak bir ileri karakol olarak' görüldüğünü kaydeden Serdyukov, NATO'nun bunu askeri varlığını artırmak için bahane olarak kullandığının altını çizdi.

KGAÖ Birleşik Karargah Başkanı, "Doğu'dan gelen sözde tehditten korunma bahanesiyle NATO koalisyon güçlerine bağlı grupların KGAÖ'nün batı sınırları yakınındaki varlığı artıyor. Ukrayna'ya finansman ve silah pompalama, Polonya ve Baltık ülkelerini silahlandırma faaliyetlerine devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Serdyukov, toprak ihtilaflarının çözülememesi ve Batı'nın nüfuzunu artırma arzusu nedeniyle oluşan yüksek cepheleşme düzeyinin Kafkasya'daki durumu da aynı şekilde zorlaştırdığını ve bunun ciddi endişe yarattığını belirtti.
This April 13, 2016 file photo shows the seal of the Central Intelligence Agency at CIA headquarters in Langley, Va. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
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