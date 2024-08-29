Bu insanlar bir süre sonra sürekli etraflarına bakmak zorunda kalacak. Her zaman titiz dikkat altında olacaklar. Bence işledikleri suçlarla ilgili bilgiler dünyanın pek çok ülkesinde bilinecek ve bugün sadece Ukrayna'nın değil, aynı zamanda Kiev rejiminin emriyle ya da Kiev rejiminin efendilerinin emriyle Ukrayna için asker toplama merkezi işlevi gören özel askeri şirketlerin de kimlerle iş yaptığı bilinecek. Ukrayna topraklarına savaş için kimlerin gönderildiği bilinecek.