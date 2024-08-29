https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rusya-4-binden-fazla-ukraynali-parali-askerin-kimligini-belirledi-1087415812.html
Rusya, 4 binden fazla Ukraynalı paralı askerin kimliğini belirledi
Rusya, 4 binden fazla Ukraynalı paralı askerin kimliğini belirledi
Sputnik Türkiye
Ukraynalı paralı askerler hakkında titizlikle bilgi toplamaya devam ettiklerini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, dört binden fazla paralı askerin kimliğinin... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T13:51+0300
2024-08-29T13:51+0300
2024-08-29T13:55+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Büyükelçi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, “Bildiğim kadarıyla, özel birimlerimiz paralı askerler hakkında çok titiz bilgi toplama çalışmalarını yürütüyor. Bugün itibariyle dört binden fazla paralı askerin kimliği net bir şekilde belirlendi ve haklarında gerekli bilgiler toplandı. Bir kısmı hakkında gıyabında yürütülen soruşturmalar tamamlandı” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerler, aşırı milliyetçiler, radikaller veya yabancı paralı askerler olsun tüm militanların işlediği suçların hesabını vereceğini belirten Miroşnik, sözlerini şöyle sürdürdü:Miroşkin, yabancı paralı askerlerin genellikle uluslararası insancıl hukuk normlarını ve ilkelerini küçümseyen psikopat ve şiddete, cinayete, kan dökmeye, sivillere zorbalık etmeye ve yağmalamaya eğilimli olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/rusya-disisleri-kiev-hedefleri-icin-her-turlu-yontemi-kullanmaya-hazir-1087399057.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, militanlar, suç, kiev, yabancı militan, psikopat, şiddet, cinayet, zorbalık, yağmalama
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, militanlar, suç, kiev, yabancı militan, psikopat, şiddet, cinayet, zorbalık, yağmalama
Rusya, 4 binden fazla Ukraynalı paralı askerin kimliğini belirledi
13:51 29.08.2024 (güncellendi: 13:55 29.08.2024)
Ukraynalı paralı askerler hakkında titizlikle bilgi toplamaya devam ettiklerini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, dört binden fazla paralı askerin kimliğinin belirlendiğini ve bir kısmı hakkında gıyaplarında yapılan soruşturmaların tamamlandığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Büyükelçi Rodion Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, “Bildiğim kadarıyla, özel birimlerimiz paralı askerler hakkında çok titiz bilgi toplama çalışmalarını yürütüyor. Bugün itibariyle dört binden fazla paralı askerin kimliği net bir şekilde belirlendi ve haklarında gerekli bilgiler toplandı. Bir kısmı hakkında gıyabında yürütülen soruşturmalar tamamlandı” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerler, aşırı milliyetçiler, radikaller veya yabancı paralı askerler olsun tüm militanların işlediği suçların hesabını vereceğini belirten Miroşnik, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu insanlar bir süre sonra sürekli etraflarına bakmak zorunda kalacak. Her zaman titiz dikkat altında olacaklar. Bence işledikleri suçlarla ilgili bilgiler dünyanın pek çok ülkesinde bilinecek ve bugün sadece Ukrayna'nın değil, aynı zamanda Kiev rejiminin emriyle ya da Kiev rejiminin efendilerinin emriyle Ukrayna için asker toplama merkezi işlevi gören özel askeri şirketlerin de kimlerle iş yaptığı bilinecek. Ukrayna topraklarına savaş için kimlerin gönderildiği bilinecek.
Miroşkin, yabancı paralı askerlerin genellikle uluslararası insancıl hukuk normlarını ve ilkelerini küçümseyen psikopat ve şiddete, cinayete, kan dökmeye, sivillere zorbalık etmeye ve yağmalamaya eğilimli olduğunu kaydetti.