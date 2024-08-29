https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/20-israil-askeri-catismaya-donmeyi-reddetti-askeri-yargilama-uyarisi-yapildigi-iddia-edildi-1087398309.html

20 İsrail askeri çatışmaya dönmeyi reddetti: 'Askeri yargılama uyarısı' yapıldığı iddia edildi

20 İsrail askeri çatışmaya dönmeyi reddetti: 'Askeri yargılama uyarısı' yapıldığı iddia edildi

Sputnik Türkiye

İsrail ordusundan 20 askerin çatışmaya dönmeyi reddettiği bildirildi. Bazı askerlere savaşa dönmemeleri durumunda askeri emre karşı çıkmaktan... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T07:05+0300

2024-08-29T07:05+0300

2024-08-29T07:06+0300

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İsrail piyade tugayındaki yaklaşık 20 askerin, bu hafta Gazze'deki çatışmalara geri dönmemeyi talep ettiği, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde bildirildi. Ordudaki bazı askerler tarafından, Gazze'de 10 ay süren çatışmalardan sonra artık geri dönemeyeceklerini, ancak başka görevleri yerine getirmeye hazır olduklarına dair açıklamalarda bulunulduğu ifade edildi.Gazze Şeridi'nde savaşan başka taburlarda da aynı düşüncelerin dolaştığı aktarılırken, askerlerden bazılarının ailelerinin yaptığı açıklamalarda, oğullarının Gazze'de kara harekatına katılmaya zorlandığını, aksi takdirde hapse gireceklerini söylediği bilgisi verildi.Askeri yargılama uyarısıAskerlerden bazılarına Gazze Şeridi'ne dönmeyi kabul etmemeleri halinde askeri emri reddettikleri için yargılanacaklarına dair uyarılarda bulunulduğu aktarıldı. Haberde, ismi belirtilmeyen ordu sözcüsünün, görevli komutanların, askerlerin çeşitli operasyonel görevleri yerine getirmeye devam etmelerini desteklemek için her türlü çabanın gösterildiğini ifade ettiği belirtildi. İsmi belirtilmeyen sözcü tarafından, askerlere yönelik hapis cezası dahil hiçbir cezai yaptırım uygulanmayacağı açıklandı.

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